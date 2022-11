Agence de l’ONU : l’Iran augmente son stock d’uranium hautement enrichi

VIENNE – L’organisme de surveillance atomique de l’ONU a déclaré jeudi qu’il estimait que l’Iran avait encore augmenté son stock d’uranium hautement enrichi et a critiqué Téhéran pour avoir continué à interdire aux responsables de l’agence d’accéder ou de surveiller les sites nucléaires iraniens.

L’AIEA, basée à Vienne, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de vérifier la taille exacte du stock iranien d’uranium enrichi en raison des limitations imposées par Téhéran aux inspecteurs de l’ONU l’année dernière et du retrait des équipements de contrôle et de surveillance de l’agence en juin sur les sites iraniens.

Cela fait près de deux ans que les responsables de l’AIEA ont eu un accès complet pour surveiller les sites nucléaires iraniens, et cinq mois depuis que l’équipement de surveillance a été retiré.

L’évaluation de l’AIEA intervient alors que les efforts visant à relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales, qui a assoupli les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire, sont au point mort.

“Toute référence future pour les activités de vérification et de surveillance du JCPOA prendrait un temps considérable à établir et comporterait un degré d’incertitude”, indique le rapport. “Plus la situation actuelle persiste, plus cette incertitude devient grande.”