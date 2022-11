Agence de l’ONU : l’Iran augmente son stock d’uranium hautement enrichi

VIENNE (AP) – L’organisme de surveillance atomique de l’ONU a déclaré jeudi qu’il estimait que l’Iran avait encore augmenté son stock d’uranium hautement enrichi et a critiqué Téhéran pour avoir continué à interdire aux responsables de l’agence d’accéder ou de surveiller les sites nucléaires iraniens.

Dans son rapport trimestriel, l’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que selon son évaluation, au 22 octobre, l’Iran disposait d’environ 62,3 kilogrammes (137,3 livres) d’uranium enrichi jusqu’à 60 % de pureté fissile. Cela représente une augmentation de 6,7 kilogrammes depuis le dernier rapport de l’AIEA en septembre.

Cet enrichissement à 60% de pureté est une étape technique courte par rapport aux niveaux de qualité militaire de 90%. Les experts en non-prolifération ont averti ces derniers mois que l’Iran dispose désormais d’assez d’uranium enrichi à 60 % pour le retraiter en combustible pour au moins une bombe nucléaire.

Le rapport de l’AIEA, consulté par l’Associated Press, a également estimé qu’au 22 octobre, le stock iranien de tout l’uranium enrichi était de 3673,7 kilogrammes, soit une diminution de 267,2 kilogrammes depuis le dernier rapport trimestriel de septembre.

L’AIEA, basée à Vienne, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de vérifier la taille exacte du stock iranien d’uranium enrichi en raison des limitations imposées par Téhéran aux inspecteurs de l’ONU l’année dernière et du retrait des équipements de contrôle et de surveillance de l’agence en juin sur les sites iraniens.

Cela fait près de deux ans que les responsables de l’AIEA ont eu un accès complet pour surveiller les sites nucléaires iraniens, et cinq mois depuis que l’équipement de surveillance a été retiré.

L’évaluation de l’AIEA intervient alors que les efforts visant à relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales, qui a assoupli les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire, sont au point mort.

Les États-Unis se sont unilatéralement retirés de l’accord sur le nucléaire – officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA – en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Il a réimposé des sanctions à l’Iran, incitant Téhéran à commencer à renoncer aux termes de l’accord.

L’AIEA a déclaré dans son rapport que le manque de coopération de l’Iran aurait un “impact significatif” sur la capacité de l’agence à rétablir sa connaissance des activités de l’Iran depuis que ses caméras ont été retirées en juin.

“Toute référence future pour les activités de vérification et de surveillance du JCPOA prendrait un temps considérable à établir et comporterait un degré d’incertitude”, indique le rapport. “Plus la situation actuelle persiste, plus cette incertitude devient grande.”

Un rapport séparé, également consulté par l’AP, a déclaré que le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, est “sérieusement préoccupé” par le fait que l’Iran ne s’est toujours pas engagé dans l’enquête de l’agence sur les particules d’uranium artificielles trouvées sur trois sites non déclarés dans le pays. La question est devenue un point d’achoppement clé dans les pourparlers pour un accord nucléaire renouvelé.

Grossi a rencontré Mohammad Eslami, vice-président et chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, fin septembre pour discuter du sujet. Le deuxième rapport publié jeudi indiquait que des responsables de l’AIEA se rendraient à Téhéran pour une visite technique d’ici la fin novembre.

Cette réunion, selon le rapport de l’AIEA, “devrait viser à clarifier et à résoudre efficacement” les questions de garanties restantes.

L’AIEA cherche depuis des années des réponses à l’Iran à ses questions sur les particules. Les agences de renseignement américaines, les pays occidentaux et l’AIEA ont déclaré que l’Iran avait mené un programme organisé d’armes nucléaires jusqu’en 2003. L’Iran a longtemps nié avoir jamais recherché des armes nucléaires, insistant sur le fait que son programme nucléaire est pacifique.

Emily Schultheis, Associated Press