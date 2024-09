Agence d’architecture BPM / BPM Architectes

© 11H45

Description textuelle fournie par les architectes. A Bordeaux, le projet de BPM Architects est une opération de réhabilitation et de surélévation. Pour ses nouveaux locaux, BPM Architects a imaginé un espace de travail, de recherche et de réflexion. L’agence a conçu l’architecture du bâtiment, planifié l’aménagement intérieur et supervisé la construction de ce projet qui incarne son savoir-faire. Le choix a été fait de densifier et de rénover à l’échelle urbaine en surélevant le bâtiment existant.

Plan d’étage

Le modèle constructif retenu s’inscrit dans une logique de transition énergétique et de construction durable. Plus de 70% des éléments structurels de la façade sont constitués d’ossature bois, contribuant à un bilan carbone positif de la construction. La structure béton du socle se transforme en structure bois à partir du deuxième étage. Outre les qualités de ce matériau (confort thermique et sanitaire, respect de l’environnement…), ce choix allège la charge sur les fondations existantes et permet une construction en milieu urbain.

Section

L’inertie du bâtiment est assurée par le soubassement en pierre d’origine (façade en pierre et structure en béton). L’utilisation de laine de bois pour l’isolation des façades (ossature bois) offre au projet un confort thermique important. Au niveau supérieur, la ventilation a été abordée par l’installation de puits de lumière et de dispositions pour d’éventuels ventilateurs de plafond. La façade en mur-rideau minimise les pertes thermiques, rendues possibles par l’orientation Nord/Nord-Est et Nord-Ouest. La réutilisation des matériaux et équipements existants s’inscrit dans une démarche de réemploi et s’inscrit dans une philosophie de conception frugale.