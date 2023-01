Agence alimentaire de l’ONU : les taux de malnutrition afghans atteignent un niveau record

Commentez cette histoire Commenter

KABOUL, Afghanistan – Les taux de malnutrition en Afghanistan sont à des niveaux record, la moitié du pays subissant une famine sévère tout au long de l’année, a déclaré jeudi un porte-parole du Programme alimentaire mondial. La prise de contrôle des talibans en août 2021 a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et la faim après l’arrêt de l’aide étrangère presque du jour au lendemain. Les sanctions contre les dirigeants talibans, l’arrêt des virements bancaires et le gel des milliards dans les réserves de change de l’Afghanistan ont restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui soutenait l’économie dépendante de l’aide du pays avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.

“La moitié de l’Afghanistan souffre de faim sévère tout au long de l’année, quelle que soit la saison, et les taux de malnutrition sont à un niveau record pour l’Afghanistan”, a déclaré Phillipe Kropf, porte-parole de l’agence alimentaire des Nations Unies à Kaboul.

“Il y a sept millions d’enfants (de moins de 5 ans) et de mères qui souffrent de malnutrition, dans un pays de 40 millions d’habitants.”

Les Afghans ne meurent pas de faim, a-t-il dit, mais ils n’ont plus de ressources pour éviter la crise humanitaire.

Les agences d’aide ont fourni aux Afghans de la nourriture, de l’éducation et des soins de santé, notamment du chauffage, de l’argent pour le carburant et des vêtements chauds. Mais la distribution a été gravement affectée par un décret taliban interdisant aux femmes de travailler dans des groupes non gouvernementaux nationaux et internationaux.

“L’interdiction est intervenue au pire moment possible”, a déclaré Kropf. “Les familles et les communautés ne savent pas d’où viendra leur prochain repas.”

Le PAM a intensifié ses livraisons et distributions d’aide en prévision d’un hiver difficile avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, prévoyant d’atteindre 15 millions de personnes ce mois-ci avec une aide alimentaire d’urgence et un soutien nutritionnel. Bien qu’elle ne soit pas directement touchée par l’interdiction, 19 de ses partenaires ONG ont suspendu leurs opérations en Afghanistan suite à l’édit du 24 décembre.

L’interdiction imposée par les ONG aux travailleuses a entraîné la suspension de 115 des 437 cliniques mobiles, touchant 82 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes. La suspension d’un projet de formation fait du tort à 39 300 personnes, majoritairement des femmes, tandis que la pause d’un programme de collation scolaire a touché 616 000 élèves.

Dans une clinique de nutrition à Kaboul, l’infirmière de 32 ans Anisa Samadi a déclaré que la plupart des enfants et des mères mourraient sans le soutien d’agences comme le PAM et l’Organisation mondiale de la santé. Leur aide est plus que jamais nécessaire, a-t-elle déclaré jeudi à l’Associated Press.

« Au cours des cinq derniers mois, j’ai vu le nombre de patients augmenter. Il y a trois mois, nous avions 48 patients. Le mois dernier, nous en avons eu 76 et ce mois-ci jusqu’à présent, nous en avons 69 ou 70, la plupart du temps nous avons des jumeaux qui sont si faibles, alors que leurs mères sont également faibles.

Les pénuries de médicaments, la pauvreté et le manque de nourriture signifient que même une petite maladie peut devenir un énorme problème pour de nombreux Afghans, a-t-elle déclaré.

Sa collègue, Sheba Hussanzada, conseillère en nutrition âgée de 30 ans, a déclaré que les enfants de la clinique recevaient de la nourriture thérapeutique. Mais les enfants reviennent avec une pneumonie, provoquant une perte de poids malsaine. « Les mères disent qu’elles n’ont pas de bois ni aucun autre moyen pour garder leurs enfants au chaud à la maison. Ils n’ont pas assez de nourriture pour les nourrir », a-t-elle dit.

Fereshta, 24 ans, mère pour la première fois, s’est rendue à la clinique parce qu’elle n’avait pas assez de lait pour nourrir son enfant. Son mari avait un travail, mais maintenant il n’y a plus de travail pour lui.

« Depuis l’arrivée des talibans, la situation économique est si mauvaise et les gens n’ont pas de nourriture à manger. Les gens n’ont pas trois repas. S’il n’y avait pas un tel centre pour nous soutenir, je pourrais perdre mon enfant », a déclaré la jeune mère.

L’interdiction des ONG a suivi une série de mesures restreignant les droits et libertés des femmes et des filles en Afghanistan, et a suscité une condamnation internationale et des semaines de campagne pour la faire lever.

La femme la plus haut placée à l’ONU, Amina Mohammed, a déclaré mercredi qu’elle avait utilisé tout ce qui se trouvait dans sa “boîte à outils” lors de réunions avec des ministres talibans en Afghanistan pour tenter d’inverser leur répression contre les femmes et les filles, exhortant les pays musulmans à aider les talibans à quitter le “13e siècle au 21e » siècle.