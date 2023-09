Ageless Djokovic démantèle Medvedev en finale de l’US Open pour remporter son 24e titre du Grand Chelem

L’été de Novak Djokovic a commencé avec le type de revers rare dans sa carrière. Il n’a pas seulement été dominé par Carlos Alcaraz lors de la finale de Wimbledon, il a également été dominé et survécu. À l’âge de 36 ans, après avoir dominé pendant une grande partie des 12 dernières années, une nouvelle menace était apparue.

Mais la grandeur de Djokovic a été définie par sa capacité à sortir des difficultés plus fort qu’auparavant. Dimanche soir, lors de la finale de l’US Open, sa réponse a été prévisible et décisive alors qu’il a tenu bon lors d’innombrables échanges épuisants pour vaincre Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3 et remporter un 24e Grand Chelem, un record masculin. titre.

En remportant son match du premier tour de ce tournoi, Djokovic s’est assuré qu’il reviendrait retrouver sa place de numéro 1 mondial et prolongerait son record de tous les temps à 390 semaines au sommet du classement ATP. Il le fera avec une balle. Djokovic est le plus vieux champion de l’US Open de l’ère Open, et il a désormais remporté le tournoi quatre fois. Il est également le premier homme à avoir remporté trois titres du Grand Chelem au cours d’une saison à quatre reprises.

Djokovic a répondu à sa défaite en cinq sets lors de la finale de Wimbledon en remportant 12 matchs consécutifs. Bien qu’il ait désormais un rival légitime en la personne d’Alcaraz, il termine l’année du Grand Chelem comme le meilleur joueur du monde et de loin. Malgré son calendrier clairsemé, Djokovic mène Alcaraz de 800 points dans la course ATP.

Même si une revanche contre l’Espagnol en finale semblait être l’issue probable pour une grande partie de ce tournoi, d’une certaine manière, la vengeance contre Medvedev était encore plus douce. En 2021, la dernière fois que Djokovic a concouru à New York, il est venu à l’US Open avec le besoin du titre pour remporter un grand chelem calendaire. Au lieu de cela, il a été démantelé en deux sets par Medvedev en finale. Le refus de Djokovic de se faire vacciner contre le Covid signifiait qu’il lui était interdit de voyager aux États-Unis pour l’édition de l’année dernière.

Quant à Medvedev, il avait réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière en demi-finale pour renverser Alcaraz, numéro 1 mondial et tenant du titre de l’US Open. La question dimanche était de savoir si le Russe pourrait à nouveau atteindre ce niveau contre Djokovic.

La réponse est venue rapidement. Alors que Medvedev démarrait froidement, des erreurs découlant de sa raquette lors du match d’ouverture, Djokovic commençait le match déterminé à prendre le ballon tôt et à décharger son coup droit. Il a brisé le service de Medvedev, puis a résisté aux longs échanges d’usure prévisibles alors qu’il parcourait ses jeux de service pour remporter le set.

Même si Medvedev a continué à se débattre lors de ses jeux de service au début du deuxième set – son premier service l’a sauvé – à 3-3 sur le service du Russe, le visage du match a changé. Alors que les longs échanges commençaient à s’installer dans les jambes des joueurs, Djokovic a eu du mal. Il a trébuché de façon dramatique suite à des revers manqués et est même tombé au sol après un échange meurtrier et a eu du mal à reprendre son souffle entre les points.

Après avoir éliminé ce jeu de service, Medvedev a commencé à exercer une pression incessante sur le service de Djokovic, mais chaque fois qu’ils atteignaient un point décisif, Djokovic avançait et fermait le filet. Au service à 3-4, Djokovic a sauvé une balle de break avec une magnifique demi-volée gagnante, avant de clôturer le match avec deux autres excellentes volées. La plus grosse opportunité de Medvedev s’est produite à 6-5 sur le service de Djokovic. Alors que le Serbe avançait à nouveau, le terrain était grand ouvert pour un revers sur toute la ligne. Au lieu de cela, il a envoyé le ballon en travers du terrain et directement à Djokovic, qui a envoyé sa volée avec facilité.

Au début du tie-break, Medvedev avait clairement le dessus et il a mis fin à un étonnant échange de 23 coups avec un brillant drop shot pour mener 5-4. Mais Djokovic est inévitable. Il a effacé l’avance de Medvedev avec un service brillant avant que Medvedev ne marque un revers de routine sur le point de set. D’une manière ou d’une autre, de manière impossible, Djokovic a terminé le set marathon de 104 minutes avec une avance de deux sets. Il a ensuite largement dominé Medvedev tout au long du set final.

Alors que Djokovic célébrait sa victoire, il a rendu hommage à Kobe Bryant en portant un maillot « Mamba Forever » portant le célèbre numéro 24 de la légende de la NBA. Bryant, décédé en 2020, était un bon ami de Djokovic.

Le 24e majeur de Djokovic a rappelé les dimensions qu’il a méthodiquement ajoutées à son jeu pour maintenir sa longévité. Djokovic n’a pas beaucoup vieilli visuellement et il est toujours étonnamment rapide sur le terrain. Mais après tant de kilomètres parcourus dans ses jambes, il n’est plus aussi tolérant à grincer dans des rallyes interminables. Quoi qu’il en soit, il s’est montré adaptable et intelligent puisqu’il a remporté de nombreux points décisifs au filet.

Quinze ans après son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2008, et 12 ans depuis le véritable début de sa domination, Djokovic continue d’accumuler des titres du Grand Chelem. Plus tôt cette semaine, il a souligné qu’il n’arrêterait que lorsqu’il commencerait à se faire botter le cul régulièrement par des jeunes. Cela ne semble pas encore se produire. Trois titres du Grand Chelem en quatre tentatives cette année semblent tout de même être un assez bon bilan.