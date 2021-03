Antonio Giovinazzi avait 7 ans et Carlos Sainz 6 ans. Pierre Gasly avait 5 ans et Esteban Ocon 4 ans. Charles Leclerc avait 3 ans avec George Russell. Lance Stroll et Nikita Mazepin avaient 2 ans et Lando Norris en avait 1, Yuki Tsunoda n’ayant que 9 mois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy