Lors de la deuxième journée des World Judo Masters 2021, notre femme du jour était la quadruple championne du monde Clarisse Agbegnenou, qui était à nouveau au top de sa forme, envoyant ses premiers adversaires dans la catégorie -63 kg avec une incroyable démonstration d’uranages.

En finale, le judoka français a affronté Nabekura Nami du Japon – dans une répétition des Masters 2018 et 2019. A 2-1, Agbegnenou a consolidé son avance avec un beau kosoto gari, pour décrocher son deuxième titre de Masters. Marius Vizer, président de la Fédération internationale de judo, a décerné les médailles.

« Je savais que ça allait être un combat difficile parce qu’elle est une bonne combattante et les Japonais sont toujours difficiles à combattre », a déclaré Agbegnenou par la suite. «Je pensais – il faut reprendre la maîtrise de soi et attendre la fin. Et la fin, quand est-ce? On ne sait jamais. Alors continuez comme ça, continuez comme ça et allez-y.

L’étoile de Grigalashvili continue de monter

L’étoile montante géorgienne Tato Grigalashvili est notre homme du jour. Après sa récente médaille d’or européenne, il était clairement fixé sur rien de moins que l’or chez les maîtres -81 kg aussi, marquant ippon dans tous ses concours sauf un. Dans la finale, Grigalashvili a affronté le Néerlandais Frank De Wit. Grigalashvili l’a remporté avec un score waza-ari sasae tsurikomi ashi – suivi immédiatement par un armlock décisif pour ippon. Florin Daniel Lascau, directeur sportif en chef de la Fédération internationale de judo, a remis les médailles.

«J’essaie d’être fort dans chaque technique», a déclaré le Géorgien par la suite. «Tachi waza, ne waza … et j’essaie toujours d’être le meilleur dans chaque technique. Je suis heureux d’avoir tout fait de la meilleure façon aujourd’hui, surtout en finale.

Dans la catégorie hommes -73 kg, le champion du monde 2018 An Chang-rim a remporté sa première médaille d’or aux Masters, en battant le Japonais Hashimoto Soichi en finale. Manuel Larranaga, le vice-président de la Fédération internationale de judo, a remis sa médaille au Sud-Coréen.

Yoko Ono remporte la toute première médaille d’or aux Masters

Yoko Ono du Japon était dans sa toute première finale de Masters dans la catégorie -70 kg et elle l’a remporté en battant la Russe Madina Taimazova à osaekomi, en appliquant également un armlock. Vladimir Barta, directeur sportif en chef de la Fédération internationale de judo, lui a remis sa médaille d’or.

Et un ippon de Tsend-Ochir en Mongolie était notre moment de la journée.

Ensuite à Doha – les poids lourds!