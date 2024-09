AGATHA TOUT AU LONG : L’identité de « l’adolescente » de Joe Locke révélée grâce aux sous-titres de la bande-annonce

Si vous êtes un lecteur de bandes dessinées, il y a de fortes chances que vous ayez déjà compris que Joe Locke incarnera presque certainement Billy Kaplan/Billy Maximoff/Wiccan dans la série télévisée Marvel. Agatha depuis toujours.

Il semblerait que cela ait été confirmé par les sous-titres des versions internationales de la bande-annonce de la série. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Locke est crédité sous le nom de « Billy », ce qui signifie que l’un des secrets les moins bien gardés des studios Marvel est enfin dévoilé.

Il est difficile de dire pourquoi le personnage de Locke a été qualifié d’« adolescent » ; certains pourraient soutenir que Agatha depuis toujours s’efforce trop de créer un sentiment de mystère similaire à celui qui entoure WandaVisionmême s’il est important de se rappeler que la plupart des personnes qui regarderont cette émission seront des fans/spectateurs occasionnels.

« L’une des choses que j’aime chez Marvel, c’est que vous gardez tous ces secrets qui sont vraiment frustrants au début, surtout lorsque vous faites des choses comme ça. [press day] » Locke a parlé du secret dans une récente interview. « Mais la raison pour laquelle vous les gardez, c’est parce que si vous le leur disiez, cela n’aurait pas le même effet quand tout sortirait. »

Il a ajouté : « Les secrets sont secrets pour une raison, et l’histoire de Teen est intéressante. Si je pouvais en parler maintenant, cela gâcherait tout le sens de la série, et c’est ce qui me permet de garder un secret. Sinon, je vous dirais tout. »

Le fait que « Teen » soit Billy est voué à jouer un rôle important dans Agatha depuis toujoursL’histoire de comme nous l’imaginons, il veut parcourir la route des sorcières pour retrouver sa mère, Wanda Maximoff, alias la sorcière écarlate.

Vous pouvez voir quelques captures d’écran nommant Locke comme « Billy » dans les messages X ci-dessous.

Dans Agatha depuis toujoursla tristement célèbre Agatha Harkness se retrouve démunie après qu’un adolescent gothique suspect l’a aidée à se libérer d’un sort déformé. Son intérêt est piqué lorsqu’il la supplie de l’emmener sur la légendaire Route des Sorcières, un parcours magique d’épreuves qui, si elle y survit, récompense la sorcière avec ce qu’elle a manqué.

Ensemble, Agatha et cette mystérieuse adolescente rassemblent un groupe désespéré et se lancent sur la route.

La série met en vedette Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, avec Debra Jo Rupp, avec Patti LuPone et Aubrey Plaza.

Les producteurs exécutifs sont Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos et Jac Schaeffer, qui est également scénariste en chef et a réalisé trois épisodes. Rachel Goldberg et Gandja Monteiro réalisent chacune trois épisodes de la série live-action originale.

Agatha depuis toujours La première aura lieu le 18 septembre à 18h PT/21h ET, avec les deux premiers épisodes, exclusivement sur Disney+.