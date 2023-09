Agatha : Date de sortie potentielle de Darkhold Diaries, intrigue, distribution et actualités

Agatha Harkness a été présentée pour la première fois au MCU dans WandaVision sous le couvert d’une voisine curieuse appelée Agnes. Finalement, sa véritable identité de marionnettiste et de puissante sorcière a été découverte par Wanda Maximoff.

Nous avons désormais la confirmation qu’Agatha reviendra dans sa propre série autonome, qui fera partie de la phase cinq du MCU.

Initialement, la production s’intitulait Agatha : House of Harkness mais a été rebaptisée Coven of Chaos en juillet 2022. Le dernier titre (et, espérons-le, final) de la série est Darkhold Diaries. Découvrez ce que nous savons déjà sur la production.

Marvel Studios

Pour le moment, Disney n’a pas fixé de date de sortie exacte pour la nouvelle série. Cependant, selon les rumeurs de The Hollywood Reporter, le studio envisage de présenter les aventures d’Agatha autour Halloween 2024.

Qui est Agatha Harkness ?

Agatha est apparue pour la première fois dans Les Quatre Fantastiques #94 des années 1970 de Stan Lee et Jack Kirby. Elle a été représentée comme une nounou âgée engagée par M. Fantastic et Invisible Woman pour prendre soin de leur fils, Franklin. Il s’est avéré qu’elle était une sorcière qui se souvenait du naufrage de l’Atlantide et qui était l’un des accusés du procès du XVIIe siècle à Salem. Après de nombreuses aventures avec les Quatre Fantastiques et la Sorcière Rouge, Agatha fut finalement brûlée vive. Cependant, elle est revenue à la vie et a finalement retrouvé sa jeunesse.

Dans les bandes dessinées, Agatha était le mentor de Wanda qui lui a appris à utiliser et à contrôler les pouvoirs magiques. Finalement, elle a découvert que les enfants Maximoff n’étaient que des manifestations de l’âme de Méphisto – l’un des méchants de Marvel – et a effacé la mémoire d’eux de Wanda, la protégeant du traumatisme. Cependant, lorsque Scarlett Witch a découvert la vérité, elle a tué Agatha de sang-froid.

Marvel Studios

Agatha Harkness était la sorcière la plus puissante de la Terre. Entre autres capacités, elle pouvait léviter, se téléporter, utiliser la télékinésie, manipuler les quatre éléments, lancer des illusions et lire dans les pensées des gens. Elle avait également un chat familier nommé Ebony, possédant des pouvoirs mystiques.

Agatha : intrigue de Darkhold Diaries

Spoilers pour WandaVision ci-dessous.

Dans WandaVision, nous avons vu une version beaucoup plus sombre d’Agatha. Plutôt que le mentor de Wanda, elle était son ennemie et une sinistre sorcière en quête de pouvoir – même si elle était toujours drôle et charismatique. À la fin de la série, elle est piégée par Wanda dans le personnage d’Agnès et condamnée à vivre dans un monde ordinaire.

Les créateurs n’ont pas encore révélé les détails de l’intrigue de Darkhold Diaries. Cependant, ils dépeindreont sûrement le sort d’Agatha après les événements de WandaVision. La sorcière trouvera très probablement un moyen de briser le sort de Maximoff et de retourner à ses pitreries de sorcière.

Nous pourrions également en apprendre davantage sur son passé et sa famille en tant que sorcière. Nous croisons également les doigts pour un autre numéro musical comme « Agatha All Along ».

Marvel Studios

Casting d’Agatha : Darkhold Diaries

Dans la prochaine série, Kathryn Hahn reprendra son rôle d’Agatha Harkness. Reviendront également à leurs rôles :

Emma Caulfield Ford – Sarah Proctor/Dottie Jones

– Sarah Proctor/Dottie Jones David Lengel – Harold Proctor/Phil Jones, le mari de Sarah

– Harold Proctor/Phil Jones, le mari de Sarah Debra Jo Rupp – Sharon Davis/Mme. Cerf

– Sharon Davis/Mme. Cerf David Payton – John Collins/Herbe

– John Collins/Herbe Asif Ali – Abilash Tandon/Norme

– Abilash Tandon/Norme Kate Forbes – Evanora Harkness, la mère d’Agatha

– Evanora Harkness, la mère d’Agatha Brian Brightman – le shérif d’Eastview, New Jersey

À notre connaissance, Elizabeth Olsen n’apparaîtra pas dans la série.

Le casting comprend également :

Place Aubrey – Rio Vidal, une sorcière

– Rio Vidal, une sorcière Patti LuPone – Lilia Calderu, une sorcière sicilienne de 450 ans

– Lilia Calderu, une sorcière sicilienne de 450 ans Sasheer Zamata – Jennifer Kale, une sorcière

– Jennifer Kale, une sorcière Joe Locke – Billy Kaplan, un familier

– Billy Kaplan, un familier Miles Gutierrez-Riley – Hulkling, le petit ami de Billy

– Hulkling, le petit ami de Billy Ali Ahn

Maria Dizzia

Okwui Okpokwasili

