« Agatha All Along » vient de nous offrir une finale de saison parfaite et prépare le terrain pour la suite

Agathe tout au long Crédit : Disney

Il me serait presque impossible de classer mes émissions télévisées Marvel préférées sur Disney+, mais je peux nommer mes trois meilleures assez facilement : WandaVision, Loki et maintenant Agathe depuis le début. Cependant, même simplement classer ces trois-là serait impossible, car ils sont chacun excellents à leur manière. Je ferai cependant de mon mieux pour classer leurs finales. Les spoilers suivent.

En premier lieu, je dois y aller Loki, qui a tellement touché la cible que j’y pense encore parfois. Non seulement le destin de Loki maintenait les chronologies incroyablement bien faites (et intelligemment – ​​presque miraculeusement – ​​lié au premier Capitaine Amérique film), le reste des personnages a également eu des fins très satisfaisantes. J’ai été carrément ému dans la dernière scène de Mobius.

En deuxième lieu, je pars avec Agathe depuis le début. Dans l’ensemble, je pense WandaVision pourrait encore gagner pour moi, ne serait-ce que parce que c’était si nouveau à l’époque, mais cette série s’est effondrée à la fin. Agathe tout au long j’ai gardé le meilleur pour la fin. Honnêtement, je suis tellement impressionné par la façon dont cette série a tout lié que je suis déterminé à y retourner et à tout revoir. Les grands rebondissements révélés dans la finale en deux parties de la saison jetteront un tout nouvel éclairage sur les événements précédents.

Sur la route venteuse

Agathe et Nicolas Crédit : Disney

Toutes les choses sorcières vont par trois, et nous avons donc trois grandes révélations dans le Agathe tout au long final:

Tout d’abord, nous découvrons – après la mort d’Agatha dans une grande confrontation avec la Mort – que la Route des Sorcières était la création de Billy. C’était un sort accidentel qu’il avait lancé lorsque les Salem Seven attaquaient et que les sorcières en contrebas chantaient « The Witch’s Road ». Tout ce qui s’est passé est venu de sa propre imagination et des diverses affiches et souvenirs disséminés dans sa chambre. Bien sûr, Billy est dévasté par les morts que cela a entraînées, montrant de véritables remords. «J’avais prévu de tous les tuer dans mon sous-sol», souligne Agatha (je paraphrase). Pourtant, Billy a lancé un sort qui a entraîné plusieurs morts. Même l’hexagone Westview de Wanda n’était pas aussi mortel.

Deuxièmement, nous apprenons que la Route des Sorcières n’était qu’une invention d’Agatha, faisant partie d’une arnaque utilisée pour inciter les sorcières à l’attaquer afin qu’elle puisse absorber leur magie. C’était également son plan au début de la série, déjoué par l’avènement d’une véritable route magique. C’est également à ce moment-là qu’Agatha a réalisé qui était vraiment Billy. « Tu ressembles tellement à ta mère! » a certainement plus de résonance maintenant. Dans une tournure déchirante, nous apprenons que la chanson elle-même a été écrite par Agatha et son fils, Nicholas Scratch, alors qu’ils parcouraient ensemble la campagne de la Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle. C’était, au début, La route venteuse et est seulement devenu La route des sorcières quand Agatha l’a incorporé dans ses projets de meurtre de sorcières – quelque chose dans lequel elle a impliqué son jeune fils malgré son dégoût pour le meurtre. (Nous apprenons également pourquoi elle l’a appelé Scratch, puisqu’elle n’a pas utilisé de magie pour le créer, mais l’a fait « entièrement à partir de zéro ».)

Enfin, nous apprenons qu’Agatha n’a pas, en fait, échangé la vie de Nicholas contre le livre de sorts de Darkhold. Elle supplia la Mort, son amant, de l’épargner, mais la Mort lui promit seulement plus de temps. Dans le présent, Billy, profondément secoué après avoir trouvé un corps dans lequel mettre son frère Tommy, demande à Agatha s’il a tué un garçon pour sauver son frère. «Non», répond Agathe. « Parfois, les garçons meurent. » C’est la dure vérité qu’elle avait peur de dire à qui que ce soit. Agatha préfère faire croire aux gens qu’elle a échangé la vie de son fils contre le pouvoir plutôt que de savoir à quel point elle l’aime. Elle préfère continuer à jouer le monstre plutôt que de révéler une quelconque vulnérabilité. En fin de compte, elle ne peut pas cacher le secret à Billy. Il ressemble trop à son fils.

Tout cela est vraiment génial et le format en deux parties a fonctionné à merveille. Nous découvrons la vérité sur le sortilège de Billy à la fin de la première partie, puis apprenons la vraie nature de la route dans la deuxième partie. Des couches et des couches de révélations, qui changent toutes complètement la façon dont nous percevons les épisodes précédents, de la même manière que la semaine dernière. L’épisode a révélé les véritables pouvoirs de Lilia et comment cela a changé la teinte de ce qui a précédé. WandaVision les grandes révélations étaient, à certains égards, meilleures, mais cette série fait tout aussi bien un travail de réorientation du récit et je suis surpris qu’ils aient pu le réaliser à nouveau si adroitement. Je n’ai certainement vu ni l’un ni l’autre venir, alors que j’avais une bien meilleure idée de ce qui allait arriver. WandaVision. (Pourtant, il est difficile de battre Wanda pour gérer son chagrin face aux sitcoms et la révélation « C’était Agatha depuis le début ! » était également si géniale dans cette émission).

Agathe tout au long Crédit : Disney

Je suis également heureux que la quête de Billy soit centrée sur son frère plutôt que sur une grande résurrection de Wanda. Cela a toujours été un faux-fuyant, et cela fonctionne mieux ici de ne pas avoir Wanda du tout. Il y a trop de sorcières dans le clan – du moins Agatha semble le penser, après en avoir tué des centaines au fil des ans, sinon plus.

Si je devais me plaindre de quelque chose, ce serait de la confrontation un peu maladroite entre Agatha et la Mort. Le morceau « frapper le pont » est tombé à plat. Cela aurait eu plus d’impact si les paroles prophétiques de Lilia n’avaient pas seulement donné à Agatha une esquive au bon moment, mais l’avaient peut-être aidée à sauver Billy. C’était aussi bizarre de voir Billy se rendre et ensuite le faire agir si surpris quand Agatha dit « Oui, emmène-le! » Je n’aimais pas que Billy lui demande (par télépathie) « Est-ce ainsi que Nicholas est mort ? » afin de l’amener à se sacrifier. J’aurais préféré qu’elle abandonne Billy sans qu’il se propose et qu’il dise ensuite cela. Ou, s’il s’était abandonné, qu’elle parvienne à cette réalisation par elle-même plutôt qu’avec la voix de Billy dans sa tête. Peut-être que la Mort aurait pu dire quelque chose à propos de Nicholas.

L’arc de Jennifer Kale s’est également terminé assez rapidement, lorsqu’elle a réalisé que c’était Agatha qui l’avait liée en premier lieu, verrouillant ses pouvoirs tout en effectuant un travail indépendant pour des rayures supplémentaires. Pourquoi Agatha la lierait-elle alors qu’elle pouvait voler son pouvoir comme toutes les autres sorcières qu’elle rencontrait ? Cela semblait un peu bizarre. Je pense que la mort de Jennifer aurait eu plus de sens dans le contexte de cette histoire ; il n’y avait vraiment aucune raison de tuer les autres sorcières tout en la laissant vivre, du moins du point de vue de l’histoire.

Pourtant, mis à part ces problèmes relativement mineurs, j’ai vraiment adoré cette finale. Cela a fondamentalement enrichi la série dans son ensemble. C’est tout le contraire de WandaVision ce qui était si génial jusqu’à la fin terne et trop Marvel. Le gain était bien meilleur cette fois-ci. Agatha devenir un fantôme était également parfaite, car elle remplit son rôle de mentor fantomatique dans la bande dessinée (bien que pour Billy plutôt que pour Wanda). Et les deux travaillant ensemble – après qu’il l’ait presque bannie – pour retrouver Tommy signifie que nous pourrions avoir une troisième série du créateur Jac Schaeffer sur la route (venteuse). Avec un peu de chance.

Je sais que certaines personnes espéraient avoir plus d’histoire sur la relation entre Agatha et Death, mais je pense qu’il vaut mieux laisser cela à notre imagination. Tout n’a pas besoin d’être expliqué.

Agathe et la mort Crédit : Disney

La croyance de Billy en la bonté d’Agatha est touchante, tout comme sa phrase « C’est dans des moments comme celui-ci que tu me rappelles tellement lui. » C’est presque comme si on lui avait donné une autre chance, une autre chance de rédemption, même si le fils cette fois-ci appartient à sa rivale, Wanda Maximoff. La question de savoir si elle mérite cette chance est une autre question.

Mon collègue Paul Tassi n’a pas été aussi impressionné que moi par la finale, donc si vous cherchez une autre perspective, lisez sa critique ici.

Qu’avez-vous pensé de la finale de la saison ? Faites-le-moi savoir sur Gazouillement, Instagram ou Facebook. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et suivez-moi ici sur ce blog. Inscrivez-vous à ma newsletter pour plus de critiques et de commentaires sur le divertissement et la culture.