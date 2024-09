« Agatha All Along » : tout ce qu’il faut savoir avant de regarder le spin-off de « WandaVision »

Agatha Harkness est enfin de retour.

Après avoir semé le chaos et contribué à mettre fin à la vie de famille idyllique de Wanda Maximoff dans une petite ville dans « WandaVision », la sorcière insidieuse et perfide préférée de l’univers cinématographique Marvel occupera le devant de la scène dans « Agatha All Along », une nouvelle série dérivée lancée mercredi sur Disney+.

Interprétée par Kathryn Hahn, le personnage a été présenté comme Agnès, la voisine curieuse de Wanda et Vision. La véritable identité de la femme au foyer du New Jersey a finalement été révélée : il s’agit d’Agatha Harkness, une puissante sorcière qui avait été attirée dans le quartier par la magie de Wanda.

Comme d’habitude, Marvel Studios a gardé secrets une grande partie de la nouvelle série. « Agatha All Along » se déroulera quelque temps après les événements de « WandaVision » et suivra une Agatha qui a été dépouillée de ses pouvoirs. La série verra probablement la sorcière reprendre ses anciennes habitudes avec l’aide de nouveaux amis.

« WandaVision » a été diffusé en 2021 et la plupart des personnages, y compris Agatha, n’ont pas été vus ou mentionnés dans le MCU depuis des années. Avant la première de « Agatha All Along », voici un rappel sur le personnage, son histoire et tout ce que vous devez savoir.

Qui est Agatha Harkness ?

L’histoire d’Agatha est révélée dans l’épisode 8 de « WandaVision ». En 1693, à Salem, dans le Massachusetts, une jeune Agatha fut traînée et attachée à un poteau pour répondre aux accusations selon lesquelles elle aurait trahi son clan. Parmi ses crimes présumés figuraient le vol de connaissances dépassant son âge et son statut et la pratique de la magie la plus « sombre ».

Après qu’Agatha ait imploré la clémence de ses parents, insistant sur le fait qu’elle n’avait fait que contourner les règles, son clan, dirigé par sa mère, l’a attaquée. Agatha a ensuite absorbé tous les pouvoirs magiques de son clan et les a tués au passage. Dans le dernier épisode de « WandaVision », Agatha dit que son « truc » est de « prendre le pouvoir à ceux qui ne le méritent pas ».

Que faisait-elle dans « WandaVision » ?

Contrairement aux autres habitants de Westview, Agatha est consciente de l’état enchanté de la ville et se laisse simplement entraîner dans la vie fantastique de Wanda. Attirée par les pouvoirs de Wanda qui modifient la réalité, la sorcière vieille de plusieurs siècles manipule les événements afin de découvrir comment Wanda réussit l’immense exploit magique d’ensorceler toute une ville du New Jersey. (Parlons du mal : Agatha admet même avoir tué le chien de la famille de Wanda.)

Finalement, la patience d’Agatha s’épuise et elle essaie de forcer Wanda à révéler ses secrets. Elle découvre que Wanda, en deuil, est une utilisatrice de magie du chaos, faisant d’elle la mythique Sorcière Rouge. Le désir d’Agatha de voler le pouvoir de Wanda pour elle-même mène à une confrontation magique épique dans le final de « WandaVision ».

Malgré des siècles de connaissances, Agatha ne peut pas vaincre la Sorcière Rouge. Wanda utilise l’une des leçons de la sorcière aînée contre elle et absorbe à la place toute la magie d’Agatha. Wanda utilise également son pouvoir pour effacer l’esprit d’Agatha afin de vivre sa vie à Westview en tant que voisine curieuse, Agnès.

L’adolescente (Joe Locke), à ​​gauche, Rio Vidal (Aubrey Plaza), Agatha Harkness (Kathryn Hahn) et Jennifer Kale (Sasheer Zamata) dans « Agatha All Along ». La série verra probablement la sorcière reprendre ses anciennes habitudes avec l’aide de nouveaux amis. (Chuck Zlotnick / Marvel)

Qu’a fait Agatha depuis « WandaVision » ?

Il n’y a eu aucune mention d’Agatha Harkness dans le MCU depuis les événements de « WandaVision », donc elle vit probablement toujours une vie sans magie en tant qu’Agnès.

Est-ce qu’Agatha est comme ça dans les bandes dessinées ?

Pas vraiment. Avec des origines de bande dessinée remontant à la fin des années 1960, Agatha a été introduite dans la série « Les Quatre Fantastiques » en tant que gouvernante de l’enfant de Reed Richards (Mr. Fantastic) et Sue Storm (la Femme Invisible). La première famille de Marvel devrait faire ses débuts officiels dans le MCU (le film de 2005 a été distribué par 20th Century Fox, avant d’être acquis par Disney) dans le prochain « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas », prévu pour 2025.

Généralement représentée comme une femme âgée, Agatha est une sorcière puissante qui est finalement appelée à aider Wanda avec sa magie et devient son amie et son mentor. Elle a été tuée à plusieurs reprises au fil des ans, mais cela ne l’a pas empêchée de se montrer lorsque cela était nécessaire, même en tant qu’esprit. Son fils, Nicholas Scratch, est un méchant qui s’est opposé aux Quatre Fantastiques.

Agatha a joué un rôle important dans un certain nombre d’histoires impliquant la relation de Wanda avec ses enfants, Billy et Tommy. Dans la série télévisée 2015-2017 «Sorcière écarlateDans la série de bandes dessinées, Agatha accompagne Wanda dans son voyage sur la route des sorcières.

Joe Locke et Kathryn Hahn dans « Agatha All Along ». (Chuck Zlotnick / Marvel)

Qu’est-ce que « Agatha All Along » ?

Se déroulant après les événements de « WandaVision », « Agatha All Along » verra la sorcière éponyme faire équipe avec une adolescente gothique pour former un groupe hétéroclite de sorcières inadaptées dans le but de récupérer ses pouvoirs. La série dérivée tire son titre de la série chanson entraînante écrit par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez qui a révélé l’identité d’Agatha dans l’épisode 7 de « WandaVision ».

Créée par Jac Schaeffer de « WandaVision », la série de neuf épisodes met également en vedette Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Patti LuPone et Aubrey Plaza.

Attendez, qu’est-il arrivé à Wanda et Vision après « WandaVision » ?

À la fin de la série, Wanda a été vue en train d’étudier la copie d’Agatha du Darkhold, un livre de magie noire également appelé le Livre des Damnés. Son désir de retrouver ses enfants Billy et Tommy conduit aux événements de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » (2022). Wanda a été vue pour la dernière fois en train de détruire chaque copie du « Darkhold » et d’être écrasée sous un tas de décombres dans le processus.

La Vision que Wanda a créée avec sa magie a disparu à la fin de « WandaVision » après que Wanda ait annulé le sort magique qui avait altéré la réalité de Westview. Mais la Vision reconstruite envoyée pour détruire Wanda s’est envolée de la ville après avoir eu accès à ses souvenirs antérieurs en tant que Avenger. L’histoire de cette Vision devrait se poursuivre dans la prochaine série « Vision Quest », dont la sortie est prévue en 2026.