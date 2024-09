Agatha tout au long Disney

Agatha All Along semble être arrivée avec un accueil suffisamment solide de la part des critiques et des fans, et nous avons maintenant les premiers chiffres d’audience de Disney.

Agatha All Along a attiré 9,3 millions de vues au cours de sa première semaine sur Disney+, selon l’entreprise elle-même plutôt qu’une estimation tierce, comme nous le voyons habituellement pour de nombreuses émissions en streaming. Mais est-ce… beaucoup ? Dans le contexte, oui, c’est plutôt bien.

Tout d’abord, le fait que Disney publie des chiffres officiels signifie qu’ils pensent que c’est quelque chose de suffisamment important pour être mentionné, comme cela n’a pas été le cas avec d’autres émissions dans le passé. Cependant, ils ont publié davantage de chiffres ces derniers temps.

Si nous faisons une comparaison avec d’autres émissions Disney à partir de la date officielle, nous avons :

Percy Jackson et les Olympiens – 13,3 millions de vues en six jours

L’Acolyte – 11,1 millions de vues en cinq jours

Ahsoka – 14 millions de vues en cinq jours

Nous n’avons pas de données sur l’émission qui a donné naissance à Agatha, WandaVision, qui était la première série officielle de Disney Plus, et en tant que telle, a sans aucun doute très bien fonctionné. Mais Agatha All Along va-t-elle bien ? Je veux dire, cela représente moins d’audience avec plus de jours ajoutés que ces autres émissions, n’est-ce pas ?

L’Acolyte Disney

Cependant, vous avez besoin de contexte, et le contexte des services de streaming est presque toujours celui du coût par rapport au nombre de téléspectateurs. L’Acolyte a fait ses débuts en force, mais l’audience a considérablement diminué au fil du temps et la série aurait coûté 180 millions de dollars.

Mais Agatha depuis le début ? Si vous avez regardé les trois premiers épisodes, vous savoir le budget de la série est nettement inférieur à celui de toutes les autres émissions mentionnées, même si nous n’avons pas de total officiel. Il y a un minimum d’effets visuels par rapport aux autres, juste des explosions magiques ici et là, et beaucoup de tournages sur le plateau entre les quartiers et le plateau de Witches Road. Le dernier épisode s’est déroulé entièrement dans trois pièces d’une maison, essentiellement. Même la scène du « visage gonflé » a été réalisée à l’aide de prothèses plutôt que de VFX.

Alors oui, 9,3 millions de vues dans un budget assurément bien moindre, c’est une réussite pour Disney. Et contrairement à ces autres séries, il n’y a pas de projet pour une deuxième saison ici car Agatha All Along a toujours été censée être une mini-série. L’idée, espérons-le, est que Disney puisse créer des émissions moins chères et de meilleure qualité afin qu’elles ne le soient pas. besoin le genre d’audience insensée dont ils auraient besoin pour justifier leur existence. Je pense toujours qu’il est possible qu’Agatha finisse par être l’une des séries du MCU les moins regardées jusqu’à présent, et pourtant elle peut toujours être considérée comme un succès pour ces raisons.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.