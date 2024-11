Agatha All Along séduit un public final fort

Agatha tout au long a généré de solides audiences pour ses deux derniers épisodes mercredi.

Après une journée de diffusion, l’épisode 8 a généré 4,6 millions de vues, soit une augmentation de 48 % par rapport à la première, et l’épisode 9 a connu une augmentation de 26 % par rapport à la première avec 3,9 millions de vues, selon Disney. Disney, comme Netflix, définit les vues comme la durée totale de diffusion divisée par la durée d’exécution.

Il est probable que la baisse d’audience de la finale soit due en partie au fait que les deux épisodes sont sortis sur Disney+ en même temps, au lieu de l’habituel. L’épisode 8 était en hausse par rapport à l’épisode précédent, qui avait enregistré 4,2 millions de vues en une journée. Donc, dans l’ensemble, tout indique que l’intérêt reste fort et que l’épisode 9 pourrait retrouver ces vues dans les prochains jours.

Aucune donnée n’a été rendue disponible pour la performance d’une journée du premier épisode. Au lieu de cela, Disney a révélé que le premier épisode avait enregistré environ 9,3 millions de vues en 7 jours.

La série a percé dans les charts de streaming Nielsen au cours des deux premières semaines suivant sa première, avant de tomber de la liste avec le début de l’épisode 4. Selon Nielsen, l’audience a diminué au cours de la deuxième semaine, avec 365 millions de minutes visionnées après avoir dépassé les 400 millions de minutes. semaine avant.

C’est probablement parce que deux épisodes ont été publiés au cours de la première semaine de la série, il y avait donc plus de durée d’exécution globale disponible à regarder. Un seul nouvel épisode est sorti chaque semaine à partir de là, et les épisodes ont été plus courts, ce qui place la série dans une situation globalement désavantageuse dans les charts Nielsen.

Disney+ ne rapporte pas non plus l’audience de chaque série, il est donc difficile de comparer Agatha tout au longla performance à autre chose. Disney a publié des décomptes sur cinq jours pour L’Acolyte et Ahsokaalors que Percy Jackson et les Olympiens J’ai reçu un rapport de six jours.

En octobre dernier, l’entreprise a déclaré que Loki La saison 2 avait accumulé 10,9 millions de vues au cours de ses trois premiers jours sur la plateforme, mais Loki est restée l’une des séries Marvel d’action en direct les plus performantes du streamer à ce jour. Disney n’a jamais publié de données pour Agathe’le prédécesseur WandaVisionbien que cette série ait également été très populaire et ait fait son entrée dans les charts de streaming Nielsen.

Dans Agathe depuis toujours, la tristement célèbre Agatha Harkness se retrouve déprimée et sans pouvoir après que le goth suspect Teen l’ait aidée à se libérer d’un sort déformé. Son intérêt est piqué lorsqu’il la supplie de l’emmener sur la légendaire route des sorcières, un défi magique d’épreuves qui, si elle survit, récompense une sorcière avec ce qui lui manque. Ensemble, Agatha et ce mystérieux adolescent rassemblent un groupe désespéré et se lancent sur la route.