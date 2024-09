« Agatha All Along » reçoit les éloges des critiques qui ont regardé les quatre premiers épisodes : réactions publiées après la première à Los Angeles ! | Agatha All Along, Ali Ahn, Aubrey Plaza, Debra Jo Rupp, Elizabeth Anweis, Emma Caulfield, Joe Locke, Kathryn Hahn, Longform, Maria Dizzia, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Patti LuPone, Sasheer Zamata | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités