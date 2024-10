Cette histoire contient des spoilers pour l’épisode 7 d’Agatha All Along.

Une chose que « Agatha All Along » a clairement montré au cours de la série est que la mort arrive pour nous tous. Et dans l’univers cinématographique Marvel, il s’avère que la mort se présente sous la forme d’Aubrey Plaza.

Le septième épisode de la série Disney+, intitulé à juste titre « La main de la mort dans la mienne », voit le reste du clan de fortune d’Agatha (Kathryn Hahn) apprendre enfin que le Rio (Plaza), mystérieusement dangereux mais charismatique, a toujours été la Mort. Alors que la sorcière divinatoire Lilia (Patti LuPone) fait une dernière lecture de tarot pour terminer sa quête, la voyante découvre la véritable identité de leur compagnon de voyage capricieux.

« Rio. Elle est la Mort », déclare Lilia après avoir sauvé son clan d’un empalement imminent.

Lorsqu’on lui demande confirmation, Agatha reconnaît : « J’aime les mauvais garçons. »

Comme le montrent les visions de Lilia, l’identité de Rio a été taquinée tout au long des épisodes précédents. Le plus évident de ces indices est la planche Ouija indiquant la présence de la MORT dans l’épisode 5.

Dans les derniers instants de l’épisode 7, Lilia pousse Agatha, Billy (Joe Locke) et Jen (Sasheer Zamata) à continuer sur la route des sorcières et quelles que soient les autres épreuves qui les attendent.

Maintenant que nous savons que tous les chemins mènent à elle, voici tout ce que vous devez savoir sur la Mort et son histoire.

Qui est la Mort ?

Les choses ont tendance à devenir intenses entre Rio (Aubrey Plaza), à gauche, et Agatha (Kathryn Hahn). (Chuck Zlotnick / Marvel)

Dans les bandes dessinées Marvel, la Mort (avec un D majuscule) est une entité cosmique qui incarne la mort et la mortalité. Le personnage est apparu pour la première fois dans « Capitaine Marvel » n°26 par Jim Starlin et Mike Friedrich en tant que cohorte masquée de Thanos. Oui, ce Thanos.

Alors que d’autres interprétations de la mort avaient déjà été présentées dans les histoires de Marvel, cette itération cosmique du personnage remonte à la bande dessinée de 1973. Parfois appelée Mistress Death ou Lady Death, l’entité masquée a tendance à être impliquée dans des intrigues se déroulant dans l’espace. Essentiellement immortelle, la Mort possède un immense pouvoir, notamment la capacité de manipuler le temps et la matière.

La mort a croisé la route de Mar-Vell, des membres des Quatre Fantastiques, du Grand Maître et bien plus encore. Mais elle est surtout connue pour être l’objet de l’affection non partagée de Thanos. Dans les bandes dessinées, toute l’épreuve avec les Infinity Stones était la tentative de Thanos de la courtiser.

Pour l’instant, il semble extrêmement improbable que l’incarnation de la Mort dans le MCU ait des liens avec Thanos étant donné que sa saga est déjà terminée. De plus, il reste encore de nombreux mystères de sorcellerie à résoudre dans « Agatha All Along » – comme par exemple la localisation de Rio lors du dernier procès.

Que sait-on de Rio Vidal ?

Agatha (Kathryn Hahn), à gauche, et Death (Aubrey Plaza) ont des affaires non résolues. (Chuck Zlotnick / Marvel)

Depuis qu’elle a fait irruption dans l’hallucination du mystère du meurtre d’Agatha, on a dit qu’il y avait plus à Rio qu’il n’y paraît.

Agatha et Rio ont une histoire. Dès le début, l’implication était que Rio et Agatha étaient impliqués dans le passé. Et même si leur relation a pris fin il y a des siècles, ils sont clairement toujours attirés l’un par l’autre.

Rio ne peut pas tuer Agatha (même si elle le voulait). Si l’on en croit leurs commentaires faits dans le feu de la bataille, Rio n’est « pas autorisé » à tuer Agatha, tandis qu’Agatha ne peut ni tuer Rio ni absorber ses pouvoirs.

Rio parle espagnol. Les deux premières fois où Rio a fait ses adieux à Agatha, ses mots d’adieu étaient « te veo ». Cela pourrait être un clin d’œil à l’héritage de Plaza, ou cela pourrait être quelque chose qui entre en jeu dans les épisodes restants de la série. Oui, vraiment.

Rio déteste les fantômes. Lorsque la mère d’Agatha apparaît dans l’épisode 5, Rio déclare qu’elle déteste les fantômes. Mais peut-être qu’elle n’aime tout simplement pas la mère de son ex.

Rio est la sorcière verte. Rio déclare qu’elle est « moins un sorcière verte, plus le Green Witch »lorsqu’elle rencontre pour la première fois le clan d’Agatha sur la route des sorcières. Cela suggère que la mort dans le MCU pourrait avoir un contrôle sur le cycle de la vie plutôt que de simplement régner sur la mort. La régénération, le renouveau et/ou la renaissance pourraient-ils être ce qui vous attend au bout de la Route des Sorcières après toutes les morts en cours de route ? Le public n’aura qu’à attendre la finale de « Agatha All Along » de mercredi pour le savoir.