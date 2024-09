« Agatha All Along » et « Le Pingouin » sont des séries superbement réalisées pour la télévision

Il était impossible de prédire à l’époque où Adam West portait les collants Batman – à l’époque où Batman portait des collants – que les comics deviendraient le principal moteur du contenu hollywoodien. Le film « Batman » de 1966 (budget de 1,48 million de dollars), tiré de la série télévisée, a rapporté de l’argent, mais seul le directeur de studio ou le fan le plus délirant aurait pu imaginer qu’après une pause de 23 ans, Warner Bros. parierait 48 millions de dollars sur le retour du justicier masqué.

Il va sans dire que ce pari a été payant, et nous vivons aujourd’hui dans le monde que DC – et Marvel – ont créé. Le fait que ce succès ait eu un effet pas entièrement sain sur le cinéma, voire sur l’industrie cinématographique, est un point souvent évoqué – Martin Scorsese célèbrement comparé Ces films ont été adaptés aux parcs d’attractions. Et même s’ils sont devenus plus ambitieux sur le plan technologique, ils sont devenus prévisibles. Ils ont leurs variantes superficielles, mais en tant que propositions coûteuses dont l’échec peut saper les résultats d’un studio, ils sont dans l’ensemble conservateurs sur le plan conceptuel, même les épisodes les plus artistiques étant conçus pour donner aux fans ce qu’ils veulent.

La télévision, comme je l’ai déjà écrit et comme je le ferai sûrement encore, est beaucoup plus intéressante en ce qui concerne les super-héros. Avec des enjeux moindres, il y a eu plus d’innovation formelle, de la comédie romantique au drame familial en passant par le feuilleton noir, avec une gamme d’approches visuelles et – peut-être le plus important – un espace pour développer les personnages et les relations entre eux.

Deux nouvelles séries issues de bandes dessinées font leur apparition cette semaine dans une bataille royale pour attirer l’attention. Comme pour souligner leur ancienne rivalité commerciale, l’une, « The Penguin » (HBO, première le 19 septembre), vient de DC, et l’autre, « Agatha All Along » (Disney+, maintenant en streaming), de Marvel. Chacune est un chapitre d’une saga canonique en cours dont l’arc global ne m’intéresse pas beaucoup, surtout compte tenu du nombre de fois où ces mondes ont été réécrits, rebootés et retouchés au fil des décennies, de tout ce qu’il y a à suivre et de la brièveté de la vie.

Cristin Milioti incarne Sofia Falcone, un membre de la famille criminelle pour laquelle travaille Oz Cobb (Colin Farrell) dans « Le Pingouin ». (Macall Polay/HBO)

« Le Pingouin » reprend le film « The Batman » de 2022 et mènera vraisemblablement à « The Batman Part II » en 2026 ; « Agatha » serait le deuxième volet d’une trilogie qui a commencé avec « WandaVision » en 2021, et plus généralement un rouage de la machine qu’est l’univers cinématographique Marvel, ou MCU, qui ressemble toujours à une partie de l’hôpital dans laquelle je ne veux pas finir.

Elles sont conceptuellement distinctes et de ton totalement différent, mais partagent certaines caractéristiques. Chacune se concentre sur un méchant, une tendance récente, bien qu’Agatha de bande dessinée ait été créée comme une héroïne et soit une mauvaise personne avec un sens de l’humour, ce qui en fait une bonne compagnie. Chacune joue avec le genre — comme « WandaVision », « Agatha » s’inspire d’une variété d’émissions de télévision et de tropes, tandis que « Le Pingouin » est une histoire de mafia directe avec des variations et des exagérations de bande dessinée. Les deux sont superbement réalisées ; en termes de production, d’interprétation et de scènes intelligemment écrites, elles sont quasiment irréprochables.

Dans ses premières incarnations sur papier et à l’écran, le Pingouin était un mondain dément dont les accessoires de prédilection étaient un haut-de-forme, un monocle et un parapluie factice. Ici, dans son premier rôle principal, joué (comme dans « The Batman ») par Colin Farrell sous une épaisse couche de prothèses, le Pingouin est un mafieux de classe inférieure, très marqué, de niveau intermédiaire, dont le pied déformé lui donne une allure de pingouin ; Oswald Cobblepot, son nom officiel pendant de nombreuses années, a été relégué au rang d’Oz Cobb. La famille mafieuse Falcone, qu’il sert, est composée de gangsters italo-américains de la région de New York, et Farrell semble avoir étudié James Gandolfini, dont il a été rembourré pour ressembler, pour façonner son discours.

Le cœur du film est la volonté du Pingouin de devenir le chef du crime de la ville, ce qui implique une bonne dose de mensonges, de trahisons, de meurtres et plus d’intelligence que ses ennemis ne le lui attribuent. Avec sa conscience de classe et son côté sentimental, ce film s’inscrit dans la lignée des films de l’époque de la Grande Dépression comme Scarface, Le Petit César et L’Ennemi public. L’expression « sale rat » est prononcée à plusieurs reprises et, comme dans ce dernier film, l’antihéros aime sa mère (Deirdre O’Connell), qui est ici atteinte de démence.

Outre sa mère, Oz n’a que deux relations significatives. L’une avec Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), un gamin de la cité qu’il prend agressivement, puis à moitié tendrement, sous son aile, et à qui il va faire part de sa nostalgie de son ancien quartier et de ses réflexions philosophiques sur la vie (« Le monde n’est pas fait pour que l’homme honnête réussisse »). L’autre, antagoniste, est avec Sofia Falcone (Cristin Milioti, impressionnante dans le rôle d’une sorte de Liza Minnelli psychopathe), dont Oz était le chauffeur. Elle est récemment rentrée chez elle après avoir passé dix ans à l’asile d’Arkham et est prête à combattre le patriarcat du monde souterrain. (À l’image d’Oz, elle a des problèmes avec son père.)

Ils vont se battre pour le contrôle d’une drogue puissante appelée Bliss, et, comme il y a huit épisodes à remplir, l’avantage va basculer entre eux comme une volée de ping-pong. Pourtant, malgré les épisodes de flashback qui donnent à chacun une certaine base psychologique, il est difficile de les soutenir l’un ou l’autre – ce sont tous deux de mauvaises personnes ! Pourtant, les choses vont finir par une sorte de fin, rien qui ne puisse être repris plus tard. C’est comme ça qu’ils fonctionnent à Franchiseville.

Bien que vous puissiez vous plonger dans « Le Pingouin » (créé par Lauren LeFranc) sans avoir aucune connaissance de Batman (en dehors d’un reportage, le Chevalier noir n’apparaît jamais ici), c’est une bonne idée de regarder « WandaVision » (qui s’inspire elle-même un peu des Avengers) avant de passer à « Agatha All Along ». (Les deux séries ont été créées par Jac Schaeffer.) Beaucoup de choses seront évidentes et drôles sans cela, mais vous passerez un meilleur moment si vous le faites. Comme auparavant, la série est une comédie avec des passages aux sentiments profonds.

Pour simplifier les choses, WandaVision raconte l’histoire des habitants d’une ville du New Jersey appelée Westview, qui étaient retenus en otage dans diverses parodies de comédies de situation classiques (« The Dick Van Dyke Show », « Ma sorcière bien-aimée », etc.) par une Wanda Maximoff, la Sorcière rouge (Elizabeth Olsen), en deuil, dans le but de vivre avec Vision (Paul Bettany) une vie que les scénaristes de Marvel lui avaient refusée. Parmi les personnes piégées à Westview se trouvait Agatha Harkness (Kathryn Hahn), elle aussi une sorcière, et pas une bonne sorcière, forcée par Wanda à prendre l’apparence d’Agnes, une voisine curieuse et amicale (moitié Gladys Kravitz, moitié Millie Helper) et coincée là à la fin de la série. Agatha a eu sa propre musique de fond (également appelée « Agatha All Along ») qui est devenue virale, a été classée dans Billboard et a remporté un Emmy pour les compositeurs Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez.

Le clan hétéroclite d’Agatha, de gauche à droite : Sharon, également connue sous le nom de Mme Hart (Debra Jo Rupp) ; Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) ; Lilia Calderu (Patti LuPone) et Jennifer Kale (Sasheer Zamata). (Chuck Zlotnick/MARVEL)

« Agatha » ne commence pas par un pastiche de sitcom mais par une parodie d’un drame policier prestigieux (« Agnes of Westview », « basé sur la série danoise WandaVision ») dans lequel Agatha se retrouve dans le rôle d’une détective de police enquêtant sur un meurtre. Dans cette hallucination, son rival Rio Vidal (Aubrey Plaza), peut-être une sorcière plus méchante qu’Agatha, apparaît sous les traits d’un agent fédéral, qui va harceler Agatha dans le monde relativement réel. On a également droit au premier clin d’œil sournois au « Magicien d’Oz », qu’« Agatha » reflétera sombrement dans un miroir, lorsqu’un adjoint décrira un cadavre comme « vraiment très sincèrement mort ».

Afin de retrouver ses pouvoirs, Agatha se lance sur la dangereuse Route des Sorcières et doit maîtriser ses tendances asociales caustiques pour rassembler le clan dont elle a besoin pour l’accompagner. Cette équipe hétéroclite, malchanceuse, comprendra finalement Jennifer (Sasheer Zamata), la spécialiste des potions ; Alice (Ali Ahn), dont la mère était une sorcière rock star célèbre ; Lilia (Patti Lupone), qui se débrouille comme médium ; et la pétillante Sharon (Debra Jo Rupp), entraînée pour compléter le groupe, qui a été transformée en Mme Hart dans la sitcom irréelle de Wanda et qui n’est pas une sorcière. Un fanboy mortel d’Agatha (Joe Locke) est également présent, appelé Teen (sauf quand Agatha l’appelle « Toto ») car il est sous l’effet d’un sort qui brouille son nom. Rio viendra également.

Dans les quatre épisodes que nous allons vous présenter, leur périple les mènera dans d’autres séries télévisées – un feuilleton télévisé à la Nicole Kidman (« Huge Tiny Lies » est le titre mentionné) et quelque chose qui ressemble à « Daisy Jones and the Six » – chacune avec une énigme à résoudre pour passer à l’étape suivante. Vont-ils voir le Magicien ? Les coquelicots les endormiront-ils ?

Tout est bien fait et très drôle, mais aussi plein de suspense et un peu effrayant, avec une combinaison gagnante de surnaturel et de banal (les sorcières se disputent pour savoir qui est grave et qui est plat lorsqu’elles chantent une chanson magique). Agatha n’est peut-être pas une bonne sorcière, mais elle n’est pas méchante, et elle a ses raisons. Hahn est hilarante, ce qui fait d’elle une bonne compagnie sympathique, quelles que soient ses manigances ou ses remarques acerbes.

Marvel produit des séries télévisées depuis plus d’une décennie, mais elle est en plein essor créatif depuis WandaVision avec des séries originales, voire étranges, notamment les séries pakistano-américaines Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law et Loki, qui penchent vers la comédie et ont touché des recoins que les comptables du MCU n’auraient jamais jugés aptes à être diffusés sur grand écran. Vous n’avez pas besoin de savoir distinguer la Phase Quatre de la Phase Cinq, dans laquelle nous nous trouvons apparemment actuellement, quoi que cela veuille dire. Grâce à leur ingéniosité, elles peuvent se suffire à elles-mêmes.