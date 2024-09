« Agatha All Along » est un succès grâce à son budget MCU le plus bas jamais enregistré

Agatha tout au long Merveille

Coût par rapport à l’audience. Coût par rapport à l’audience. Ce sont les mots clés de chaque service de streaming et même si, bien sûr, de nombreuses mauvaises décisions sont prises du point de vue de la créativité et de la qualité des séries annulées, cela se résume presque toujours à… le coût par rapport à l’audience.

En un mot, des pommes et des oranges, c’est pourquoi une émission comme Agatha All Along de Disney Plus peut faire ses débuts avec une audience inférieure par rapport aux autres émissions du service, tout en étant considérée comme un succès. Disney nous a annoncé avoir réuni 9,3 millions de téléspectateurs pour sa première. Cela a suscité la colère de nombreux fans d’Acolyte dont l’émission a été vue 11,1 millions de fois en cinq jours et a été annulée, mais c’est probablement le meilleur exemple de cette philosophie.

L’Acolyte disposait d’un budget annoncé de 180 millions de dollars pour six épisodes. Agatha All Along aurait désormais le budget le plus bas de toutes les séries Disney Plus MCU, et nous savons qu’avant, il s’agissait d’Echo avec un budget de seulement 40 millions de dollars. « De manière significative » dit le Hollywood Reporter. Donc, disons que cela représente 30 millions de dollars, ce qui représenterait 1/6ème du coût de The Acolyte, et vous pouvez maintenant comprendre pourquoi ces 9,3 millions contre 11,1 millions nécessitent un contexte supplémentaire.

Si vous avez regardé les trois premiers épisodes d’Agatha, il est facile de comprendre pourquoi le coût est si bas en raison du tournage sur place et des décors physiques. La quasi-totalité du dernier épisode s’est déroulée dans une seule maison. Il y a des sorts magiques qui apparaissent ici et là qui nécessitent des effets visuels et un travail sur fond vert, mais dans l’ensemble, il est facile de parcourir le large spectre de Marvel TV et de comprendre pourquoi cela serait si bon marché. Il en va de même pour Echo au sol, qui concernait principalement des combats de rue brutaux et des super pouvoirs limités.

Dans le cas d’Agatha All Along, le coût par rapport à l’audience n’a pas d’importance en termes de renouvellement de la série car il s’agit d’une mini-série pour laquelle il n’était jamais prévu d’avoir une deuxième saison. Cependant, deux choses qui pourraient ressortir du succès de la série sont A) un argument en faveur d’une concentration accrue sur Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen étant donné qu’il s’agit d’un spin-off de cette série, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a gagné un public. et B) si elle survit, peut-être un rôle plus important pour Agatha de Kathryn Hahn à l’avenir, car elle est devenue un personnage bien-aimé même si elle est relativement faible sur le totem de pertinence Marvel. Ou du moins, c’était avant ça. À la fin de la série, nous dirons peut-être la même chose à propos de Rio Vidal d’Aubrey Plaza (et de la révélation de qui elle vraiment est).

Le spectacle est génial. Nous ne savons pas comment son audience se compare à la plupart des autres séries Marvel, mais avec un budget aussi faible et 9,3 millions de téléspectateurs, Agatha va certainement être considérée comme un succès.

