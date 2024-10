Cette histoire contient des spoilers sur les cinq premiers épisodes de «Agatha tout au long.»

L’identité du mystérieux Teen de Joe Locke a enfin été révélée : il s’agit de Billy Maximoff depuis le début.

Le cinquième épisode de « Agatha All Along » voit le garçon dont on ne peut pas nommer affronter Agatha (Kathryn Hahn) pour avoir tué Alice (Ali Ahn), la sorcière protectrice qui tentait de la sauver, lors de leur procès qui vient de s’achever. Il est déçu que toutes les sorcières de leur clan hétéroclite agissent uniquement pour leurs propres intérêts.

« Tu ressembles tellement à ta mère », dit Agatha au garçon désemparé. Alors qu’il libère sa magie bleue, il est clair qu’elle fait référence à Wanda Maximoff, la sorcière écarlate.

L’épisode 5 se termine sans prononcer le nom de l’adolescent. Mais le récent projet de Marvel Studios matériel promotionnel n’ont pas hésité à confirmer que, comme on l’a longtemps spéculé, Locke’s Teen est bien Billy.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Billy et son histoire.

Qui est Billy Maximoff ?

Billy Maximoff (Julian Hilliard) est apparu pour la première fois dans « WandaVision ». (Studios Marvel)

Le jeune Billy Maximoff a été présenté dans l’épisode 3 de « WandaVision ». Après être tombée mystérieusement enceinte, Wanda donne naissance aux jumeaux Tommy et Billy moins de 24 heures plus tard.

Les frères et sœurs créés par magie ont une enfance tout aussi accélérée. Les nourrissons se transforment en enfants de 5 ans en moins de temps qu’il n’en faut pour coucher un bébé pour une sieste. Plus tard, les enfants vieillissent instantanément jusqu’à l’âge de 10 ans – afin qu’ils puissent avoir un chiot.

Tommy et Billy montrent finalement qu’ils ont hérité de traits spécifiques de Maximoff. Tommy, inspiré de son oncle Pietro, peut se déplacer à une vitesse surhumaine, tandis que Billy partage les capacités magiques de Wanda.

Mais les jumeaux, comme la version de leur père Vision qui vit avec eux à Westview, ont été créés par la magie du chaos altérant la réalité de Wanda. Au cours de sa confrontation avec Agatha, Wanda se rend compte qu’elle ne peut pas continuer à forcer toute une banlieue du New Jersey à vivre son fantasme. Après avoir couché Tommy et Billy une dernière fois, Wanda défait le sort magique contrôlant la ville et les jumeaux se dissolvent avec leur père car ils ne peuvent pas exister sans lui.

Une Wanda affligée de chagrin rencontre Billy et Tommy d’une dimension alternative dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » (2022).

Quels étaient les indices selon lesquels Teen était Billy depuis le début ?

Agatha (Kathryn Hahn) l’appelait Teen (Joe Locke) parce qu’un sceau magique gardait son identité secrète. (Chuck Zlotnick / Marvel)

Alors que l’identité de Teen était un secret magique lors des premiers épisodes de « Agatha All Along », de nombreux indices (et harengs rouges) ont mené à la grande révélation.

Un adolescent à la recherche d’Agatha et l’aidant à sortir du sort de Wanda devenu fou dans l’épisode 1 était le premier indicateur qu’il possédait déjà des compétences magiques. Même Agatha taquine qu’il doit déjà être assez puissant pour briser un sort lancé par la sorcière écarlate.

Il est devenu encore plus clair qu’il y avait plus à Teen qu’il n’y paraît lorsqu’un sceau magique a empêché Agatha (et le public) d’entendre son nom dans l’épisode 2. Le symbole qui est apparu sur la bouche de Teen ressemblait à un M, donc une théorie soutenait qu’il représentait Maximoff. (Un autre a suggéré que le M soit pour Méphisto, qui est mentionné dans l’épisode 3, mais nous en reparlerons plus tard.)

Dans l’épisode 3, Teen, qui a 16 ans, partage avec Alice que beaucoup de choses lui sont arrivées quand il avait 13 ans. « Agatha All Along » se déroule trois ans après les événements de « WandaVision », ce qui signifie que Teen aurait eu 13 ans lorsque Wanda l’hexagone était actif.

Le nombre d’adolescents ayant une affinité pour la magie, une affiliation possible avec les Maximoff (ou Mephisto), un petit ami et un lien avec Agatha Harkness est assez limité dans la tradition Marvel existante. On a longtemps spéculé que Locke avait été choisi pour jouer Billy.

La série avait également évoqué la possibilité que Teen soit le fils d’Agatha, Nicholas Scratch. Mais Rio dit à Agatha dans l’épisode 4 que Teen n’est pas son fils, et dans l’épisode 5, Teen dit « Nicholas Scratch » pour que tout le monde puisse l’entendre. Au moment où l’adolescent utilise sa magie, tous les signes indiquent qu’il est Billy.

Alors, qui est Wiccan ?

Il y a plus à dire sur la sorcière adolescente en herbe de Joe Locke que ce que l’on voit dans « Agatha All Along ». (Chuck Zlotnick / Marvel)

Dans les bandes dessinées, Wiccan est le pseudonyme de super-héros utilisé par Billy Kaplan. Initialement sous le nom de code Asgardian, Kaplan a été présenté comme membre des Young Avengers dont les pouvoirs magiques incluent l’explosion d’énergie et la manipulation de la réalité.

Kaplan et son coéquipier des Young Avengers, Tommy Shepherd, alias Speed, apprennent finalement qu’ils sont les réincarnations des jumeaux de Wanda et Vision, Billy et Tommy Maximoff.

La bande dessinée Wanda tombe enceinte après qu’elle et Vision aient eu une altercation avec un groupe de sorcières – qui se trouvent être les petits-enfants de son mentor, Agatha Harkness – qui l’oblige à canaliser une quantité géante d’énergie magique. Le docteur Strange aide plus tard à accoucher des bébés de Wanda.

Finalement, un méchant nommé Maître Pandemonium, un agent du seigneur démon Méphisto, s’en prend aux bébés jumeaux. Pour faire court, il se révèle que les jumeaux ont été (au moins partiellement) créés à partir de fragments perdus de l’essence de Méphisto et il les réabsorbe.

Mais il s’avère que la magie de Wanda a suffisamment affecté les fragments pour qu’ils se libèrent de Méphisto et que leurs âmes se réincarnent dans des familles distinctes.

La bande dessinée Billy Kaplan est juive et entretient une relation amoureuse avec Teddy Altman, alias Hulkling.

L’univers cinématographique Marvel a déjà présenté un certain nombre de coéquipiers de Billy’s Young Avengers, dont Kate Bishop (« Hawkeye »), Cassie Lang (les films « Ant-Man ») et America Chavez (« Docteur Strange dans le multivers de la folie »). De plus, on voit Kamala Khan recruter pour une nouvelle équipe de super-héros à la fin de « The Marvels ».

Mais qu’en est-il de Tommy Maximoff ?

Les jumeaux Tommy (Jett Klyne), à ​​gauche, et Billy (Julian Hilliard) avec leur mère Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dans un épisode de « WandaVision ». (Suzanne Tenner/Marvel Studios)

Si Billy a survécu aux événements de « WandaVision », il y a de fortes chances que Tommy ait survécu aussi. Billy pourrait-il essayer de le retrouver ?

Dans l’épisode 2, lorsque Billy dit à Agatha qu’il veut qu’elle l’emmène sur la Route des Sorcières, il mentionne que « la Route promet que ce qui manque vous attendra à sa fin ». À l’époque, il était sous-entendu qu’il voulait plus de pouvoir, mais compte tenu de la quantité de pouvoir qu’il possède depuis, peut-être que ce qu’il recherche, c’est sa famille disparue. Les téléspectateurs devront attendre et voir si des retrouvailles avec Tommy et/ou Wanda attendent Billy à la fin de « Agatha All Along ».