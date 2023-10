Agastya Nanda révèle s’il est un casanova comme Archie au milieu des rumeurs de fréquentation avec Suhana Khan

Amitabh Bachchan’le petit-fils Agastya Nanda est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec Zoya Akhtarc’est Les Archies, où on le verra jouer le casanova Archie. Mais Agastya est-il comme Archie dans la vraie vie, et quel est son lien avec lui ? L’enfant star a été vu faire tourner les têtes avec son apparition lors d’un événement médiatique où il a parlé de son premier film et plus encore. Parlant des similitudes entre lui et Archie, Agastya a refusé d’être comme lui et dit qu’il n’est certainement pas un casanova comme Archie Andrews.

Lors du conclave India Today, Agastya a largement parlé de son personnage Archie et a mentionné qu’il n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts dans l’industrie. Agastya assure aux personnes curieuses de savoir à quoi il ressemble, qu’il n’est pas du tout comme Archie et l’a appelé le Casanova, mais a déclaré que les similitudes entre eux deux sont leur amour pour la musique. Remerciant Zoya de lui avoir donné l’opportunité de jouer Archie, Agastya est ravie que le film soit diffusé sur Netflix dans 190 pays. Agastya a même ajouté qu’il était le meilleur ami de toutes ses co-stars, y compris Suhana Khan, et qu’ils adoraient beaucoup trop sortir.

Suhana Khan est prête à faire ses débuts avec Agastya Nanda dans The Archies.

Suhana Khan, qui fait également ses débuts avec The Archies, serait en couple avec Agastya Nanda, et la vidéo du garçon star envoyant un baiser volant à la fille de la superstar n’a fait qu’alimenter les rumeurs. Suhana et Agastya sont des amies d’enfance en raison de l’amitié entre les deux familles. Suhana partage également un grand lien avec Navya Naveli Nanda, qui est une sœur super protectrice d’Agastya. Tout compte fait, The Archies devrait sortir le 7 décembre 2023, et les fans sont en effet ravis de voir ces jeunes talents à l’écran.