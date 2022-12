Agastya Nanda REMPLACE Varun Dhawan dans le biopic d’Arun Khetarpal; les fans expriment leur déception après la grande annonce

Quand les étrangers disent que c’est facile pour les enfants vedettes, et nous ne pouvons pas être plus d’accord avec eux. Maintenant, regardez cet exemple, le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, qui attend toujours sa première sortie avec Suhana Khan et Khushi Kapoor, a déjà signé son deuxième film et c’est avec le réalisateur bien connu Sriram Raghavan qui a changé la carrière de Varun Dhawan avec Badlapur. Selon les rapports de Bollywood Hungama, le film s’intitule IKKIS, un drame de guerre basé sur la vie du sous-lieutenant Arun Khetarpal.

Le rapport ajoute en outre qu’Arun Khetarpal était un soldat de 21 ans qui a atteint le martyre lors de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Il a reçu à titre posthume le prestigieux Param Veer Chakra du gouvernement indien. Agastya aurait joué le rôle du soldat Arun et il a même commencé la préparation pour le même. Eh bien, c’est une énorme responsabilité que le jeune garçon a prise sur son épaule.

Auparavant, Varun Dhawan était censé tourner le film, mais il l’avait refusé parce qu’il était lié à de nombreux projets. Parlant apparemment de ne pas faire le biopic, Varun dans l’une de ses interactions avait déclaré : ” Chaque fois que nous avons essayé de démarrer le film, nous avons été frappés par une vague. Je mourrais d’envie de faire ce film mais je ne pense plus pouvoir le faire car trop de choses se sont produites. Sriram est également allé voir son autre film. C’était tout simplement impossible de tourner le film en la pandémie avec ces nombreuses personnes qui la mettent en scène ».

Les réalisateurs du film ont même confirmé la nouvelle du 87e anniversaire de l’acteur vétéran Dharmendra selon laquelle il ferait IKKIS et jouerait un rôle de premier plan et sur la photo, vous pouvez clairement voir Agastya Nanda souriant joyeusement pour les caméras. Ce sera certainement le film le plus difficile pour l’enfant vedette. Agastya est le fils de la fille d’Amitabh Bachchan, Navya Nanda, et a choisi de suivre les traces de son grand-père et est entré dans le monde du théâtre.