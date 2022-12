AGA des Rangers: Douglas Park suggère que les demandes de contrat de Ryan Kent et Alfredo Morelos sont «inatteignables» | Nouvelles du football

Le président des Rangers, Douglas Park, a déclaré à l’AGA du club que les demandes de contrat des Rangers d’Alfredo Morelos et de Ryan Kent pourraient être “inatteignables”.

Les deux joueurs sont en fin de contrat à la fin de la saison et peuvent parler à d’autres clubs à partir de janvier alors qu’ils entrent dans les six derniers mois de leurs accords.

L’ailier Kent n’a pas réussi à montrer sa meilleure forme cette saison, tandis que Morelos est désormais l’attaquant de deuxième choix derrière Antonio Colak.

L’international colombien Morelos a été lâché par l’ancien patron Giovanni van Bronckhorst avant le match retour des barrages de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven après des inquiétudes concernant son attitude et sa forme physique.

Les supporters d’Ibrox ont demandé des réponses sur les deux joueurs lors de l’AGA du club à Glasgow mardi matin.

Un actionnaire a demandé pourquoi ni l’un ni l’autre n’avait été vendu l’été dernier, le club étant confronté à la perspective de perdre des joueurs qui avaient été, au cours des saisons précédentes, deux de ses atouts les plus précieux.

Le directeur sportif Ross Wilson a d’abord répondu à la question : “Ils n’ont pas été autorisés. Deux parties doivent s’engager.

“Ryan et Alfredo sont dans des situations différentes mais il y a une volonté pour les garçons de rester avec nous depuis le club.”

Il a également révélé qu’une offre pour les deux avait été repoussée car elle ne correspondait pas à l’évaluation du club.

Wilson a ajouté: “Pourquoi n’y sont-ils pas allés cet été? Nous avons rejeté une offre pour les deux joueurs au motif que les joueurs avaient plus de valeur et nous avons continué à être champions de la ligue au cours de la même saison.”

Le président Douglas Park a alors suggéré que les Rangers avaient fait les meilleures offres possibles.

“Le conseil a essayé de négocier et parfois, si les conditions sont inaccessibles, vous devez accepter que vous avez fait de votre mieux.”

Beale tient à garder Kent et Morelos

Morelos et Kent font partie des 11 joueurs des Rangers sans contrat à la fin de la saison.

Dans une interview exclusive avec Sky Sports Nouvellesle nouveau manager Michael Beale a déclaré qu’il espérait que sa relation avec les joueurs aiderait les négociations, insistant sur le fait qu’il ne leur appartenait pas seulement de décider.

“Ce sont deux joueurs avec qui j’ai bien travaillé auparavant”, a-t-il déclaré.

“Quand j’étais ici auparavant, ils étaient tous les deux excellents de différentes manières.

“A Alfredo, en termes de buts qu’il a marqués, et Ryan en termes de façon dont il a diverti les gens et a pris le ballon et a amené le jeu à l’adversaire.

“Je pense qu’ils sont capables de plus que ce qu’ils montrent en ce moment, c’est juste à dire, mais ils auront leurs propres raisons à cela et ils travailleront là-dessus.

“Je fais confiance aux deux joueurs et nous avons déjà joué cela en tant que club avec Connor Goldson et sa situation contractuelle.

“Parfois, un joueur veut voir et prendre son temps, il n’y a pas de problème, ça va. Je pense que l’option est dans les deux sens avec les joueurs, les cartes ne sont pas entre les mains de Ryan et Alfredo.

“Nous voulons également créer des Rangers plus forts à l’avenir, avec ou sans ces joueurs. Idéalement avec eux.”

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct Sports du ciel

