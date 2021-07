AG Merrick Garland ordonne l’arrêt et la révision de la politique

Au cours des deux dernières années, le ministère de la Justice a apporté une série de changements aux politiques et procédures relatives aux cas de peine capitale.

Garland : Le ministère de la Justice doit s’assurer que tous les membres du système de justice pénale fédéral « sont traités de manière équitable et humaine ».

Le procureur général Merrick Garland a ordonné jeudi un moratoire sur les exécutions fédérales afin de permettre un examen par le ministère de la Justice de la politique de la peine de mort.

« Le ministère de la Justice doit veiller à ce que tous les membres du système fédéral de justice pénale se voient non seulement accorder les droits garantis par la Constitution et les lois des États-Unis, mais soient également traités de manière équitable et humaine », a déclaré Garland dans un mémorandum. « Cette obligation a une force particulière dans les cas de peine capitale. »

L’action de Garland intervient après que le ministère de la Justice a ordonné en 2019 la reprise des exécutions fédérales par injection létale, à l’aide d’un puissant protocole à drogue unique.

Le changement a ouvert la voie à 13 exécutions entre juillet 2020 et janvier 2021.

« Au cours des deux dernières années, le département a apporté une série de modifications aux politiques et procédures relatives aux affaires capitales et a procédé aux premières exécutions fédérales en près de deux décennies entre juillet 2020 et janvier 2021 », selon le département. « Cela comprenait l’adoption d’un nouveau protocole pour l’administration d’injections mortelles au Bureau fédéral des prisons, en utilisant le pentobarbital, une drogue. »

Audience de confirmation de Garland

Au cours de son audience de confirmation, Garland a déclaré que les exonérations continues des personnes condamnées à tort lui avaient donné une « pause », et il a cité la ferme opposition du président Joe Biden à la peine capitale.

« Une chose des plus terribles se produit lorsqu’une personne est exécutée pour un crime qu’elle n’a pas commis », a déclaré Garland.

À cette époque, Garland a déclaré qu’il nourrissait une « grande » préoccupation concernant l’application de la peine de mort par le gouvernement fédéral, qui a considérablement repris les exécutions sous l’administration Trump.

Les exécutions fédérales ont repris en 2019

L’ancien procureur général William Barr a repris les exécutions fédérales en 2019 après une interruption de 17 ans. Barr a ordonné au gouvernement d’adopter une nouvelle méthode utilisant le seul médicament, le pentobarbital.

Les 13 personnes exécutées sous l’administration Trump étaient plus nombreuses que n’importe quelle présidence depuis celle de Franklin D. Roosevelt. Avant l’année dernière, le gouvernement fédéral n’avait exécuté que trois personnes depuis le rétablissement de la peine de mort en 1988.

La vague d’exécutions a été critiquée par des experts et des défenseurs de la peine de mort qui disent qu’elle met en évidence des inégalités de longue date dans un système de justice pénale qui continue de traiter de manière disproportionnée les prisonniers noirs comme le pire des pires criminels.

« De sérieuses inquiétudes ont été exprimées concernant l’utilisation continue de la peine de mort à travers le pays, y compris l’arbitraire dans son application, l’impact disparate sur les personnes de couleur et le nombre troublant d’exonérations de peine capitale et d’autres cas graves », a écrit Garland dans le jeudi. mémorandum.

Ruth Friedman, directrice du Federal Capital Habeas Project, a déclaré que le moratoire était la bonne décision, mais que ce n’était pas suffisant.

«Nous savons que le système fédéral de peine de mort est entaché de préjugés raciaux, d’arbitraire, d’une portée excessive et d’erreurs graves de la part des avocats de la défense et des procureurs qui le rendent irréparable. Le président Biden, avec le soutien du ministère de la Justice, peut et doit commuer toutes les condamnations à mort fédérales pour résoudre ces problèmes », a-t-elle déclaré.

