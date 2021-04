Le procureur général Merrick Garland a annulé vendredi les limites imposées par l’ère Trump aux décrets de consentement, que le ministère de la Justice a utilisées pour appliquer les réformes dans les services de police accusés de faute généralisée.

Garland, honorant une promesse électorale du président Joe Biden, dit dans un mémorandum que le ministère de la Justice « reviendra au processus traditionnel » qui était en place avant que l’administration de l’ancien président Donald Trump n’impose des restrictions sévères à l’outil des droits civiques.

«Ensemble, nous poursuivrons l’héritage du Département en matière de promotion de l’état de droit, de protection du public et de collaboration avec les entités gouvernementales étatiques et locales pour atteindre ces objectifs», a déclaré Garland dans la note, qui a été envoyée aux avocats américains et à d’autres MJ. dirigeants.

Le revirement de politique intervient au milieu de relations historiquement tendues entre les services de police et les communautés noires. Une série de décès impliquant la police au cours de l’année écoulée, en particulier la mort de George Floyd à Minneapolis, a déclenché des vagues de manifestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Derek Chauvin, l’ancien policier blanc qui s’est agenouillé au cou de Floyd pendant plus de neuf minutes avant sa mort, est jugé pour meurtre. La récente mort par balle près de Minneapolis de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, a déclenché de nouvelles manifestations dans le Minnesota.

Les décrets de consentement sont des accords ordonnés par le tribunal qui peuvent être utilisés pour résoudre des violations de la loi ou des fautes systémiques découvertes lors d’enquêtes fédérales sur des organismes d’application de la loi étatiques ou locaux.

Par exemple, après la fusillade mortelle de Michael Brown à Ferguson, Missouri, en 2014, le DOJ a lancé une enquête sur le département de police de Ferguson pour « un schéma ou une pratique alléguée d’inconduite illégale » et d’autres problèmes. Moins d’un an plus tard, le DOJ a déclaré avoir trouvé «un certain nombre de modèles ou de pratiques de conduite inconstitutionnelle».

Un juge fédéral a approuvé en avril 2016 la décret de consentement entre Ferguson et le DOJ, ce qui a nécessité de vastes changements au sein du service de police.

Juste avant d’être limogé par Trump en novembre 2018, le procureur général de l’époque Jeff Sessions signé un mémo restreindre l’utilisation des décrets de consentement par le ministère de la Justice.

Les changements apportés aux sessions comprenaient l’exigence que les décrets de consentement soient approuvés par la haute direction et qu’ils doivent inclure une date d’expiration, plutôt que d’être en place jusqu’à ce que le tribunal juge que l’affaire peut être close.

« J’annule le mémorandum de novembre 2018 », a déclaré Garland dans son mémo.

En tant que candidat à la présidentielle, Biden a promis que sous son administration, le DOJ « utilisera à nouveau son autorité pour éradiquer les activités de police inconstitutionnelles ou illégales ».