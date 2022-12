AG: Meadows ne fera pas face à des accusations de fraude électorale en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet du président Donald Trump à la Maison Blanche, ne fera pas face à des accusations de fraude électorale liées à son inscription en 2020 et à son vote par correspondance en Caroline du Nord, a annoncé vendredi le procureur général de l’État.

Meadows, un ancien membre du Congrès de l’ouest de la Caroline du Nord qui a travaillé pour Trump au cours de ses derniers mois au bureau ovale, était un fervent partisan des affirmations sans fondement de l’ex-président selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 lui avait été volée. Meadows a attiré l’attention des avocats du gouvernement lorsque des détails selon lesquels il était simultanément inscrit pour voter en Caroline du Nord et dans deux autres États ont fait surface.

Basé en grande partie sur les conclusions d’une enquête sur la fraude électorale menée par le State Bureau of Investigation, le procureur général Josh Stein a déclaré à l’Associated Press qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier des poursuites contre Meadows ou sa femme, Debra.

“Notre conclusion était qu’ils avaient des arguments qui les aideraient si une affaire était portée de telle sorte que nous ne pensions pas pouvoir prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’ils s’étaient livrés à une fraude électorale intentionnelle”, a déclaré Stein, un démocrate, dans une interview. .

Les archives publiques ont montré que Meadows avait répertorié une maison mobile à Scaly Mountain, en Caroline du Nord, qu’il ne possédait pas comme adresse physique lorsqu’il s’est inscrit pour voter le 19 septembre 2020, alors qu’il était encore chef de cabinet. Meadows a voté par correspondance en Caroline du Nord pour les élections générales de novembre, lorsque Trump a remporté l’État du champ de bataille d’un peu plus de 1 point de pourcentage.

Le New Yorker, qui a rendu compte pour la première fois plus tôt cette année de l’enregistrement de Meadows en 2020, a déclaré que l’ancien propriétaire avait déclaré au magazine que la femme de Meadows avait loué la propriété pour une courte période et n’y avait passé qu’une ou deux nuits.

Stein a déclaré que les procureurs de carrière au sein de son département avaient recommandé de ne pas poursuivre les accusations. Dans une note à Stein, ces avocats ont déclaré que les preuves montraient que Meadows et sa femme avaient signé un bail d’un an pour la résidence Scaly Mountain qui avait été fournie par leur propriétaire. Les enregistrements des téléphones portables indiquaient que Debra Meadows se trouvait à Scaly Mountain et dans ses environs en octobre 2020, selon le mémo, et que son mari avait droit à une exception de résidence dans la loi de l’État parce qu’il était dans la fonction publique à Washington.

Les responsables électoraux interprètent la loi de l’État de manière à ce qu’une personne puisse s’inscrire dans un «lieu de résidence permanent» au moins 30 jours avant une élection. Remplir un formulaire d’inscription frauduleusement ou faussement est un crime de bas grade.

Bien que Mark Meadows “n’ait presque certainement jamais été physiquement présent à l’adresse de Scaly Mountain”, indique le mémo, “les facteurs pesant en faveur de la résidence dans le comté de Macon sont plus nombreux que les facteurs pesant contre la résidence”.

Un assistant de Meadows n’a pas immédiatement répondu vendredi à un texte sollicitant des commentaires sur la décision de Stein. Mark et Debra Meadows avaient refusé d’être interviewés par le SBI, selon le mémo.

Le bureau des poursuites spéciales de Stein au sein du ministère de la Justice a repris l’enquête à la demande du procureur de district du comté de Macon, où se trouve Scaly Mountain, à environ 145 kilomètres au sud-ouest d’Asheville. La DA s’est récusée parce que Meadows avait contribué à sa campagne et était apparue dans des publicités politiques la soutenant. Le bureau des poursuites spéciales a demandé au SBI d’enquêter et l’agence a conclu son travail initial le mois dernier.

En avril, le conseil des élections du comté de Macon a retiré Meadows des listes électorales locales.

Les archives publiques ont également indiqué que Meadows était inscrit pour voter en Virginie en 2021 et en Caroline du Sud en mars, après que lui et sa femme y aient acheté une maison.

Meadows a commencé à éveiller les soupçons du public sur la fraude électorale généralisée menant aux élections générales de 2020, les sondages montrant que Trump suivait le président Joe Biden. Il a répété ces affirmations infondées tout au long du cycle électoral et au lendemain de la course, alors que Trump insistait sur le fait que l’élection était en proie à la fraude.

Les responsables électoraux des deux partis, ainsi que les juges et le propre procureur général de Trump, ont conclu qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

Meadows a été mentionné en bonne place dans le comité de la Chambre des États-Unis qui a examiné les événements qui ont conduit à l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021. Tout en exhortant les procureurs fédéraux à « tenir pour responsables » les personnes responsables d’avoir conspiré « pour mettre notre démocratie en danger », a déclaré Stein. dans un communiqué de presse que ces questions n’étaient pas pertinentes pour les allégations de fraude que son bureau a examinées.

Stein a déclaré à l’AP que bien que son enquête soit terminée, l’affaire pourrait être rouverte si des preuves d’enquêtes dans d’autres juridictions étaient révélées.

Gary D.Robertson, Associated Press