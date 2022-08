AG : le prêteur a entassé des plans d’assurance sur les emprunteurs involontaires

PHILADELPHIE (AP) – Un prêteur basé dans le Maryland a trompé ses clients en leur vendant des polices d’assurance qu’ils n’avaient pas demandées ou qu’ils n’avaient pas connues dans de nombreux cas, ont affirmé les procureurs généraux d’une poignée d’États dans une action en justice déposée mardi devant le tribunal fédéral de Pennsylvanie.

Le procès intenté par les procureurs généraux du district de Columbia, du New Jersey, de l’Oregon, de la Pennsylvanie, de l’Utah et de Washington allègue que Mariner Finance a fait pression sur sa force de vente pour qu’elle “ajoute” une couverture d’assurance supplémentaire aux clients à la recherche de prêts personnels et autres.

« Mariner se présente comme un prêteur axé sur la communauté exploitant de petites succursales locales étroitement liées à sa géographie locale. En réalité, Mariner déploie des tactiques de vente agressives et sous pression, dictées par un modèle axé sur le profit qui fonctionne selon la célèbre maxime énoncée dans Glengarry Glen Ross : Always Be Closing », indique le procès d’environ 100 pages.

La poursuite demande une restitution pour les consommateurs ainsi que des sanctions civiles et le remboursement des bénéfices, entre autres conséquences.

Un message vocal et un e-mail laissés à Mariner Finance n’ont pas été retournés.

La poursuite dépeint une image d’objectifs de vente internes incessants et de messages incitatifs de la part des gestionnaires incitant les travailleurs à vendre divers types d’assurance, y compris l’assurance accident et l’assurance-crédit. Ce n’est pas quelque chose à quoi de nombreux consommateurs s’attendraient, selon la poursuite, puisque Mariner se présente principalement comme un prêteur, et non comme une compagnie de vente d’assurances.

En 2019, Mariner a vendu près de 122 millions de dollars de primes et de frais pour les soi-disant add-ons, sans compter les intérêts, selon la poursuite.

La taille moyenne des prêts était de 3 650 $, avec un taux moyen de 28 %, selon la poursuite. L’assurance ajoutée comptait pour 360 $ par prêt, intérêts non compris.

“Étant donné que les primes et les frais sont financés, ces ajouts augmentent les paiements d’intérêts d’environ 180 $ en moyenne en intérêts sur le prêt, pour un coût supplémentaire total pour le consommateur d’environ 540 $”, indique le procès.

La poursuite a ajouté que 80% des consommateurs, à partir de 2020, ont été facturés pour une couverture d’assurance supplémentaire.

La plupart des consommateurs interrogés par des représentants de l’État dans le cadre du procès ont déclaré qu’ils ne savaient pas que la couverture supplémentaire était facultative, qu’elle coûtait plus cher ou qu’ils avaient un complément.

Les prêts, dans de nombreux cas, étaient destinés à des consommateurs en difficulté financière qui avaient des besoins financiers pressants, selon Cari Fais, directrice de la division des affaires de consommation du New Jersey.

“La pratique de Mariner consistant à ajouter des ajouts coûteux aux prêts de consommateurs involontaires a sans aucun doute plongé de nombreuses familles déjà criblées de dettes dans des circonstances plus difficiles”, a déclaré Fais dans un communiqué.

Mariner exploite 480 succursales dans 27 États et gère 2 milliards de dollars de prêts.

The Associated Press