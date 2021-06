AG Garland renforcera l’application des lois sur le droit de vote par le DOJ

WASHINGTON – Le ministère de la Justice renforcera son unité des droits civiques dans le cadre d’un effort agressif pour lutter contre les politiques et la législation qui restreignent l’accès des électeurs et discriminent les électeurs marginalisés, a annoncé vendredi le procureur général Merrick Garland.

« Pour relever le défi du moment actuel, nous devons réaffecter les ressources du ministère de la Justice à une partie essentielle de sa mission initiale : appliquer la loi fédérale pour protéger le droit de vote pour tous les électeurs éligibles », a déclaré Garland, notant un récent vague de législation dans plusieurs États qui restreignent l’accès des électeurs.

Garland a déclaré que le département doublerait le personnel d’application de l’unité des droits civiques, une division puissante au sein de l’agence qui enquête sur les crimes haineux, les abus de la police et d’autres violations des droits civiques.

« Nous examinons de nouvelles lois qui cherchent à restreindre l’accès des électeurs, et lorsque nous constatons des violations de la loi fédérale, nous n’hésiterons pas à agir », a déclaré Garland. « Nous examinons également les lois et pratiques actuelles, afin de déterminer si elles sont discriminatoires à l’égard des électeurs noirs et des autres électeurs de couleur. »

L’annonce intervient au milieu d’un bras de fer national sur les droits de vote, qui devrait être un problème clé lors des élections de mi-mandat de 2022. Les législateurs des États républicains à travers le pays ont proposé des mesures qui limiteraient l’accès au vote, tandis que les démocrates font pression pour une législation radicale pour élargir l’accès des électeurs.

Garland a déclaré que les efforts visant à restreindre l’accès des électeurs se sont appuyés sur des allégations de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020 qui ont été réfutées par les tribunaux étatiques et fédéraux et les agences de renseignement.

Garland, ainsi que le procureur général adjoint Vanita Gupta et le procureur général adjoint Kristen Clarke, devraient jouer un rôle central dans la réalisation de la promesse du président Joe Biden de rétablir les droits de vote.

Gupta et Clarke, qui étaient tous deux présents lors du discours de Garland vendredi, sont des personnalités connues dans le domaine des droits civiques à Washington, DC Clarke, en particulier, a passé sa carrière à faire progresser les droits de vote, à la fois en tant qu’avocate du ministère de la Justice et avocate pour des groupes de défense des droits. .

Contribution : Deborah Barfield Barry