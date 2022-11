AG : Disposer des embryons hors de l’utérus n’est pas contraire à la loi du Tennessee

NASHVILLE, Tenn. (AP) – L’interdiction stricte de l’avortement du Tennessee ne s’applique pas à l’élimination des embryons humains fécondés qui n’ont pas été transférés dans un utérus, selon un récent avis du procureur général de l’État.

La décision est parmi les premières rendues par un procureur général qui donne un aperçu de la façon dont les lois restreignant fortement l’avortement affectent ceux qui recherchent la fécondation in vitro, ou FIV, depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à l’avortement.

“Se débarrasser d’un embryon qui a été créé en dehors du corps d’une femme et qui n’a jamais été transféré dans le corps d’une femme ne constitue donc pas un” avortement “”, a écrit Jonathan Skrmetti dans son opinion.

Le document de deux pages a été discrètement publié sur le site Web du procureur général le 20 octobre à la demande du chef de la majorité au Sénat du Tennessee, Jack Johnson, un républicain qui cherche actuellement à être réélu.

Jusque-là, comme la plupart des États qui ont récemment promulgué des interdictions sévères d’avortement, le bureau du procureur général n’avait pas fourni de conseils sur l’application de la soi-disant loi de déclenchement du Tennessee. Contrairement aux interdictions d’avortement de nombreux États, y compris celle du Texas, la loi du Tennessee n’exempte pas explicitement les avortements pratiqués pour sauver la vie d’une mère. Au lieu de cela, les médecins sont tenus, s’ils sont inculpés, de convaincre un tribunal pénal qu’un avortement était nécessaire pour sauver la vie de la mère ou éviter un risque sérieux d’altération d’une fonction corporelle majeure de la femme enceinte.

Dans un communiqué, Johnson a déclaré qu’un électeur qui suivait un traitement de FIV l’avait contacté, confus au sujet de la loi de déclenchement.

“Bien que je sentais que la loi était claire et qu’elle ne s’appliquait pas à ce cas particulier et à d’autres similaires, j’étais plus qu’heureux de demander au procureur général son avis pour dissiper tout malentendu perçu dans la loi et j’étais heureux que le procureur général est arrivé à la même conclusion », a déclaré Johnson.

Alors que l’opinion de Skrmetti clarifie l’élimination des embryons inutilisés, il reste difficile de savoir si la loi s’applique au processus de réduction sélective parfois utilisé pour retirer un fœtus de l’utérus d’une femme si les traitements de fertilité entraînent des grossesses multiples.

Un porte-parole du bureau du procureur général n’a pas immédiatement répondu aux commentaires vendredi.

Plus tôt cette année, une femme du Tennessee est devenue virale après avoir publié une vidéo détaillant une conversation par courrier électronique avec le représentant de l’État républicain Ryan Williams au sujet de l’élimination des embryons humains.

Williams a d’abord écrit que “la vie commence à la conception, soit dans l’utérus, soit dans la clinique de FIV”, et que les médecins qui rejetteraient ces embryons constitueraient une violation de la loi de l’État – une peine passible d’une condamnation pour crime et d’une amende de 10 000 dollars.

Williams a déclaré à l’Associated Press qu’il avait depuis rencontré plusieurs avocats et dit maintenant que son interprétation de la loi était incorrecte.

Il a fourni un e-mail montrant qu’il avait renvoyé un e-mail à la femme pour “présenter ses excuses les plus sincères” concernant sa réponse initiale.

Kimberlee Kruesi, Associated Press