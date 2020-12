Le procureur général Barr réfléchit aux appels qu’il a lancés qui ont profité au président Trump et à quelques-uns qui ne l’ont pas fait au cours de ses derniers jours au pouvoir – car il a déclaré que la CIA ne s’était pas écartée de son dossier d’espionnage international en 2016.

Barr a déclaré au Wall Street Journal qu’il soupçonnait que les agents de la CIA – qui n’ont pas le droit d’espionner les Américains – aient espionné la campagne du président Trump. Le président a déclaré à plusieurs reprises publiquement qu’il avait été espionné.

Mais selon Barr, cela ne s’est pas produit. «La CIA est restée sur sa voie», a-t-il déclaré au Wall Street Journal dans une interview.

Le procureur général William Barr a défendu son mandat lors d’une entrevue lors de ses derniers jours en fonction

Avant sa décision controversée de désigner l’avocat américain John Durham pour sonder les origines de l’enquête sur la Russie, Barr a conclu qu’il n’avait « vu aucun signe d’activité inappropriée de la CIA » ou « d’activité du gouvernement étranger avant juillet 2016 », a-t-il déclaré au journal.

L’enquête de Durham se concentre sur une faute présumée du FBI. Son travail se poursuit, et de manière protégée, en partie grâce à la décision de Barr de désigner Durham comme avocat spécial – ce qu’il n’a révélé qu’après les élections.

L’enquête se concentre étroitement sur «la conduite de Crossfire Hurricane, le petit groupe du FBI qui a été le plus impliqué dans cela», a-t-il déclaré, en référence à l’enquête sur la Russie, «les activités de certains acteurs privés».

À ce jour, une seule personne, un avocat du FBI, a été inculpée, malgré la pression publique du président pour l’action avant les élections.

Les démocrates accusent Barr d’agir comme l’avocat personnel du président Trump

Barr a déclaré que la CIA « restait dans sa voie » et n’avait pas espionné Trump. Il a déclaré que l’enquête du procureur américain John Durham était étroitement ciblée

Barr a déclaré que l’enquête du procureur américain John Durham était étroitement ciblée

Barr a défendu la décision d’annuler les procureurs de carrière sur la condamnation de Roger Stone

Les démocrates ont accusé Barr d’agir comme l’avocat personnel de Trump, et il a défendu une série de ses décisions. Lundi, Trump a annoncé que Barr démissionnait, et l’éviction faisait suite aux fulminations publiques et privées de Trump à propos de Barr.

La première fois que le FBI a interrogé Flynn en 2017 dans le cadre de l’enquête sur la Russie n’avait « aucune base d’enquête légitime », a déclaré Barr. Flynn a plaidé coupable d’avoir menti aux agents du FBI lors du discours à la Maison Blanche. Jeudi, il a appelé Trump à imposer la loi martiale et à relancer les élections dans les États qu’il a perdus – des semaines après que Trump lui a accordé une grâce présidentielle.

Barr a qualifié l’affaire de «totalement bidon». « C’était analogue à l’heure actuelle au DOJ de poursuivre la personne que Biden avait désignée comme son conseiller à la sécurité nationale pour communication avec un gouvernement étranger. »

La personne avec laquelle Flynn a menti au sujet de sa communication était alors l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Sergey Kislyak. Le sujet était les sanctions imposées par l’administration Obama pour le piratage des élections. Les responsables américains pensent que la Russie est à l’origine d’un énorme piratage découvert cette semaine, impliquant le Pentagone et même des programmes nucléaires américains.

Barr a défendu sa décision d’annuler les procureurs de carrière – dont certains ont démissionné – pour avoir poursuivi en justice l’associé de Trump, Roger Stone. Il a déclaré qu’il n’avait pas « cherché » à s’impliquer dans l’affaire, ce dont Trump a tweeté à plusieurs reprises.

Mais il a dit que les procureurs de l’avocat spécial Robert Mueller «voulaient une peine pour lui qui soit sans précédent et bizarre».

« Je n’allais pas demander au département de demander une sanction aussi sévère », a-t-il déclaré. Après le changement, Stone a reçu une phrase beaucoup plus légère – et Trump a fini par la commuter.

Il a également défendu sa décision de ne pas révéler publiquement une enquête sur Hunter Biden. Les révélations qu’il avait faites ainsi ont coïncidé avec son éviction.

Les lignes directrices du DOJ interdisent les actions publiques qui pourraient interférer dans une élection.

Barr a déclaré qu’il y avait « une très bonne raison à la règle ». Il a ajouté: «Pensez au pouvoir que cela donnerait à la bureaucratie fédérale. La norme pour enquêter sur quelqu’un est faible. Alors lancez une enquête, rendez-la publique, affectez chaque élection.

Barr a également rejeté l’enquête Mueller et a balayé les preuves montrant les contacts de la campagne Trump avec les Russes, comme une réunion de la tour Trump pour « salir » Hillary Clinton, et les affirmations de Stone selon lesquelles il avait un canal de communication avec WikiLeaks, ce que les services de renseignement américains croient. est un canal pour le renseignement russe.

« Bien sûr, les Russes ont fait de mauvaises choses lors des élections », a déclaré Barr. «Mais l’idée que cela a été fait avec la collusion de la campagne Trump – il n’y a jamais eu de preuves. Il était entièrement inventé », a déclaré Barr.