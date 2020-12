Le procureur général sortant William Barr a continué à se distancier du président Donald Trump, affirmant lundi qu’il ne voyait aucune raison de nommer des conseils spéciaux pour enquêter sur Hunter Biden ou sur des allégations non fondées de fraude électorale.

Barr, qui devrait quitter ses fonctions mercredi, a également rompu avec Trump en accusant publiquement la Russie d’une cyberattaque massive qui a touché plus d’une demi-douzaine d’agences gouvernementales et un nombre incalculable d’entreprises privées, alors même que le président pointait du doigt. La Chine au cours du week-end et a cherché à minimiser la brèche.

« D’après les informations dont je dispose, je suis d’accord avec l’évaluation du secrétaire Pompeo », a déclaré Barr, faisant référence au chef du département d’État Mike Pompeo. « Cela semble certainement être les Russes, mais je ne vais pas en discuter au-delà de cela. »

POMPEO:La Russie est « assez clairement » derrière une cyber-attaque SolarWinds dévastatrice et de grande ampleur

Trump a accusé les médias de gonfler la gravité des cyberattaques et de détourner le blâme de la Russie, sapant l’avertissement de sa propre administration la semaine dernière selon lequel les cyberattaques soupçonnées d’être liées à la Russie continuent de présenter un «risque grave» pour les réseaux gouvernementaux et le secteur privé.

Lors d’un briefing indépendant – et peut-être le dernier – au ministère de la Justice, Barr a abordé une série de questions, y compris des demandes de renseignements sur les nominations d’avocats spéciaux que Trump a poussé en privé.

Dans le cas de Hunter Biden, le procureur général a déclaré qu’une enquête fiscale en cours impliquant le fils du président élu Joe Biden était gérée « de manière responsable et professionnelle » par les procureurs fédéraux du Delaware.

VÉRIFICATION DES FAITS:Hunter Biden sous enquête fédérale sur les impôts

Le procureur général a également déclaré qu’il n’y avait « aucune base » pour saisir des machines à voter pour enquêter sur des allégations non fondées de fraude électorale.

Dans les deux cas, Barr a déclaré qu’il n’était pas prévu de traiter l’une ou l’autre des questions avec une nomination spéciale d’un procureur avant son départ.

Barr, longtemps considéré comme l’avocat le plus important de Trump, a annoncé sa démission la semaine dernière après des affrontements avec le président au sujet de ses allégations de fraude électorale non fondées.

Trump était également en colère après avoir appris que Barr n’avait pas divulgué publiquement l’enquête impliquant Hunter Biden pendant la campagne. L’affaire avait été ouverte en 2018, bien que Barr en ait été informé après son entrée en fonction en février 2019.

Au départ de Barr, le sous-procureur général Jeffrey Rosen agira à titre de procureur par intérim.

Plus:Une enquête sur Hunter Biden se profile sur le prochain procureur général