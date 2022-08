After The Altar’ Spécial Saison 2

L’amour est aveugle : après l’autel propose une mise à jour sur la vie des acteurs de la saison 2 lorsque “la réalité entre en scène” et pour certains d’entre eux, il y a de GRANDS changements.

Netflix a publié cette semaine un teaser émotionnel pour le L’amour est aveugle spécial après la vie post-pod des célibataires restants; Deepti Vempati, Kyle Abrams, Shaina Hurley, Natalie Lee, Shayne Jansen, Mallory Zapata et Salvador « Sal » Perez, ainsi que les couples ; Iyanna McNeely et Jarrette Jones et Danielle Ruhl et Nick Thompson.

“L’amour est la meilleure chose la plus difficile qui puisse arriver”, déclare Shayne dans la bande-annonce avant que le groupe ne révèle ce qui s’est passé après que les caméras ont cessé de tourner.

L’amour est aveugle : après l’autel Montre la tension entre Iyanna et Jarrette avant leur crachat

Au cours de la spéciale, les téléspectateurs auront un aperçu de ce qui est apparemment le début de la fin d’Iyanna et Jarette.

“Le mariage n’est pas facile. Si quelqu’un essaie de vous dire que c’est le cas, c’est un mensonge”, déclare Jarrette dans la bande-annonce avant d’ajouter : “J’ai fait mon lit, je suppose que je dois m’allonger dedans.”

Iyanna est également vue en train d’appeler son mari “immature” tout en notant qu’il n’a jamais été tenu responsable.

Comme indiqué précédemment, Iyanna et Jarrette ont annoncé leur séparation et leur divorce imminent dans une déclaration commune.

Peu de temps après, Danielle Ruhl, membre de la distribution de “Love Is Blind”, a annoncé qu’elle demandait le divorce de Nick Thompson après un an de mariage.

Les deux couples se sont mariés lors de la finale de la saison de l’émission en juin 2021.

En parlant de Danielle, elle a vu Deepti développer potentiellement une relation avec Kyle après leurs ruptures respectives avec Abhishek “Shake” Chatterjee [who’s absent in the trailer] et Shaina.

“Après Shake, elle ne mérite pas de revivre ce chagrin”, déclare Danielle.

Et même s’il pourrait y avoir un autre couple à l’horizon, il est clair qu’il y a encore du brassage de bœuf entre quelques membres de la Pod Squad.

L’amour est aveugle : après l’autel Montre Natalie contre Shaina

Dans le teaser, nous voyons également Natalie continuer à ombrager Shaina, qui, selon elle, a envoyé des messages inappropriés à son presque mari Shayne. “Elle essaie toujours de me démolir alors que je ne lui ai rien fait”, dit Shaina à Shayne tandis que Natalie l’appelle “une autre femme”.

« Je dois dire ma vérité », dit Natalie.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.

L’amour est aveugle : après l’autel Première de la saison 2 le 16 septembre.