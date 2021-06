After Love review – Une histoire passionnante et tendue de tragédie et de chagrin

Après l’amour

(12A) 89 minutes

★★★★

Perdre l’amour de votre vie de manière inattendue est suffisamment dévastateur, sans parler de découvrir une fois qu’ils sont partis qu’ils vous ont menti pendant des décennies.

Mary Hussain (Joanna Scanlan de The Thick Of It et No Offence), s’est convertie à l’islam lorsqu’elle a épousé Ahmed, son amour d’enfance, et le couple s’est installé heureux à Douvres, dans le Kent, où Ahmed a travaillé comme capitaine de ferry transmanche.

Mais derrière la vie domestique apparemment banale de leur longue vie ensemble se cache un secret surprenant.

Après sa mort subite, Mary découvre que son mari a un fils adolescent, Solomon (Talid Ariss), et une petite amie, Geneviève (Natalie Richard) à 21 miles de là, de l’autre côté de l’eau à Calais.

Aux prises avec sa duplicité, Mary entreprend d’affronter « l’autre femme » sur le pas de sa porte.

Mais lorsque Geneviève suppose à tort qu’elle est une femme de ménage et l’invite à entrer, Mary se retrouve plutôt propulsée directement dans le cœur de l’autre famille de l’homme qu’elle aimait.

