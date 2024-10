After Comfort : Guide de l’utilisateur – After Comfort Collective

L’architecture peut réduire la dépendance aux combustibles carbonés en réinventant la relation collective au confort. Il ne suffit pas de « construire plus efficacement » pour freiner l’extraction de combustibles fossiles ; la durée de la dépendance aux combustibles fossiles sera plutôt déterminée en grande partie par la rapidité et la radicalité avec laquelle les bâtiments existants pourront être décarbonés. Tout le monde s’adaptera aux excès du monde modifié par le changement climatique, soit par défaut, soit à dessein. La vie après le confort ne doit pas nécessairement être inconfortable. Mais cela impliquera des désirs ajustés, des compromis et des choix difficiles.

Une série d’entretiens a été menée avec différents employés du Nieuwe Instituut, du chef d’étage et spécialiste de la conservation des archives au directeur, chef des installations, technicien, etc. Ces entretiens enregistrés se déroulent à un moment unique dans l’histoire du bâtiment du Nieuwe Instituut : au milieu de la première rénovation complète des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement du bâtiment. Les entretiens portent sur les relations de connaissances thermiques que les différents acteurs de l’institution entretiennent avec le bâtiment, ainsi que sur les enjeux, opportunités et défis de la climatisation et de la rénovation.