Afro-Dabke, où Palestine et Cameroun se rencontrent pour danser | Caractéristiques

Ramallah, Cisjordanie occupée – Le tempo énergique, le piétinement et les traditions anciennes.

Le dabke a beaucoup en commun avec diverses danses africaines, c’est pourquoi le chorégraphe palestinien Sharaf DarZaid a décidé de combiner les deux.

« Je pensais que le folklore africain était l’une des formes de danse les plus proches du Dabke au monde », a déclaré à Al Jazeera ce père de deux enfants, âgé de 36 ans, dans son bureau du Centre d’art populaire (PAC) de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël. .

Dabke, qui signifie littéralement « taper du pied » en arabe, est une danse folklorique populaire originaire de Palestine, d’Irak, de Jordanie, du Liban et de Syrie, largement exécutée lors d’occasions joyeuses comme les mariages.

La danse folklorique est différente des autres genres de danse : elle est l’expression des traditions, des cultures et de la vie quotidienne d’un peuple.

DarZaid dansait le Dabke depuis l’âge de 11 ans et l’enseignait aux autres depuis l’âge de 19 ans, mais ce n’est que lorsqu’il a suivi des cours de danse africaine en Europe qu’il a commencé à comprendre le Dabke de manière plus approfondie, dit-il.

En 2014, DarZaid s’est lié d’amitié avec Serge Tsakapdanseuse d’origine camerounaise, lors d’une bourse de danse de cinq mois à Paris, la capitale française.

« Quand il m’a montré des mouvements imitant la façon dont ils coupaient la canne à sucre, j’ai réalisé à quel point ils ressemblaient aux mouvements de Dabke inspirés par la coupe du blé avec une faux », explique DarZaid, les yeux brillants d’excitation.

DarZaid dit avoir trouvé des parallèles avec les danses camerounaises, inspirées de l’agriculture et des animaux.

«Ils ont des mouvements liés à la prière pour la pluie comme nous le faisons, et d’autres imitent des animaux comme les chevaux et les oiseaux.

«Il y a aussi des mouvements inspirés par le fait de puiser l’eau des puits, tout comme la façon dont nous utilisons des cruches aux sources. Ou comment ils tamisent le blé et comment nous utilisions des moulins à main pour fabriquer de la farine », explique-t-il.

En plus des similitudes dans l’inspiration, DarZaid a vu des ressemblances dans le style de danse.

« Ce qui distingue la danse folklorique, c’est qu’elle est un peu rude. J’appelle cela une rugosité élégante. On ne peut pas danser le Dabke et être extrêmement élégant comme dans le ballet. C’est plus populaire, plus de présence, de charisme, de personnalité, d’énergie et de vivacité », autant de caractéristiques qu’il retrouve dans la danse africaine.

Le rôle des danses dans la société va au-delà des mouvements eux-mêmes. « La danse africaine et le Dabke sont une pratique populaire qui rassemble les gens. Le ballet, le contemporain et le jazz, par exemple, ne font pas cela », explique DarZaid.

« Même d’un point de vue politique : en Afrique, on utilise la danse, et on le fait encore, pour lutter contre l’oppression. L’Afrique du Sud en est le meilleur exemple avec l’apartheid », souligne-t-il.

Pour les Palestiniens, il ajoute : « Notre lutte contre l’occupant [Israel] ce n’est pas seulement une question de territoire… C’est aussi une lutte existentielle et identitaire. La danse populaire Dabke fait partie de notre identité, c’est un patrimoine artistique et culturel et nous la conservons comme une forme de résistance artistique et culturelle.

‘Je me suis retrouvé dedans’

Après avoir combiné les deux genres, DarZaid et Tsakap ont suivi des cours à Paris puis se sont lancés dans une tournée Afro-Dabke à travers la France. À son retour en Palestine en 2014, DarZaid a commencé à donner des cours d’Afro-Dabke au PAC et continue depuis.

Même si des Palestiniens de tous horizons ont suivi les cours de DarZaid, ils ont eu plus d’importance pour certains Palestiniens que pour d’autres.

Shaden Qous, un danseur de Dabke de 21 ans, fait partie des quelques centaines d’Afro-Palestiniens vivant dans la vieille ville de Jérusalem, sous occupation israélienne. Elle suit les cours de DarZaid depuis 2015.

« Mon expérience avec Afro-Dabke est particulièrement particulière car je suis d’origine africaine », explique Qous, soulignant que ses grands-parents ont immigré du Tchad en Palestine.

« Ce n’était pas simplement un autre style de danse. J’ai ressenti un lien avec cela. Je me suis retrouvé dedans », a déclaré à Al Jazeera l’étudiant en droit de quatrième année à l’Université de Birzeit.

Une petite communauté d’environ 350 à 450 Palestiniens originaires du Tchad, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan vit dans la vieille ville, tandis que des centaines d’autres vivent à Jéricho, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza assiégée. La plupart ont immigré pendant l’occupation britannique de la Palestine (1917-48), tandis que d’autres sont arrivés en Palestine dès le XIIe siècle.

Même si Qous a de la famille au Tchad, elle n’a aucun lien avec eux. L’expérience d’Afro-Dabke, dit-elle, a été pour elle l’occasion de mieux se connaître.

« En tant que membre de la communauté africaine, je pense qu’il est important de trouver ne serait-ce qu’un petit lien pour vous rappeler qui vous êtes et pour explorer votre place dans cette culture dont vous faites partie et qui façonne votre personnalité et votre identité. » souligne-t-elle.

« Je suis palestinien d’abord, d’origine africaine. Afro-Dabke c’est la même chose : mon identité de danseur c’est que je suis un dabeekeh [Dabke dancer] d’abord », explique Qous, qui danse le Dabke depuis l’âge de six ans.

Dina Amin, cinéaste et danseuse de 27 ans vivant à Ramallah, suit tous ses cours depuis son retour d’études à l’étranger en 2018.

« Afro-Dabke est très spécial pour moi. Je le fais quand je veux être heureux. Certains jours, quand je me réveille, je mets des Afrobeats et je danse, ne serait-ce que pendant cinq minutes », a déclaré Amin à Al Jazeera.

Amin espère qu’Afro-Dabke se répandra dans d’autres régions du monde.

« Cela montrera notre identité palestinienne au monde et créera des ponts et une prise de conscience. Je pense que c’était l’intention de Sharaf.

Jérusalem

En 2020, la chanson Jerusalema du producteur Master KG et auteur-compositeur-interprète sud-africain Nomcebo Zikode est devenue virale, donnant lieu à un défi de danse avec des dizaines de groupes interprétant leurs propres versions de la danse.

DarZaid a chorégraphié un Palestinien version mettant en vedette Afro-Dabke, travaillant avec des groupes de solidarité sud-africains-palestiniens ainsi que différentes troupes de danse en Palestine pour le produire. Des danseurs de cinq gouvernorats – Gaza, Jérusalem, Bethléem, Ramallah et Jénine – s’y sont produits, avec plus de 130 danseurs palestiniens au total.

La vidéo largement partagée a été visionnée plus d’un demi-million de fois rien que sur YouTube.

« Je pense que le défi de danse Jerusalema a été un tournant pour Afro-Dabke », déclare Qous, qui a formé les danseurs de Jérusalem pour la vidéo et qui est apparu dans celle-ci.

« Cette expérience simple nous a ouvert tellement de portes. Il a commencé à construire des ponts.

« Je pense qu’Afro-Dabke est très important, il a permis de construire des relations entre nous et les peuples d’Afrique. C’est une chose à laquelle nous devons réfléchir en tant que Palestiniens : comment pouvons-nous renforcer nos relations avec le monde extérieur pour servir notre cause ?