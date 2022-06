Afrique du Sud vs Pays de Galles sur Sky Sports: Damian Willemse et Elton Jantjies des Springboks commencent leur premier test au Loftus Versfeld | Actualités du rugby à XV

Damian Willemse (g) et Elton Jantjies seront titulaires pour les Springboks à Pretoria

Elton Jantjies débutera à l’ouvreur et l’électrique Damian Willemse à l’arrière lorsque l’Afrique du Sud affrontera le Pays de Galles lors du premier test à Loftus Versfeld samedi, en direct sur Sky Sports.

Jantjies a été préféré au partant régulier Handre Pollard, qui a disputé la victoire finale du Top 14 français pour Montpellier vendredi, tandis que Willemse est choisi devant Willie le Roux, beaucoup plus expérimenté.

Cela suggère que les Boks pourraient chercher à courir avec le ballon en main et s’éloigner légèrement de leur dépendance à un jeu de coups de pied, cherchant plutôt à fatiguer les Gallois en altitude avant de libérer leurs puissants attaquants du banc.

Le reste de la ligne arrière a un aspect familier avec les ailes Makazole Mapimpi et Cheslin Kolbe, les centres Lukhanyo Am et Damian de Allende, et le demi de mêlée Faf de Klerk, qui ont tous commencé pour les Boks lors de leur victoire finale de la Coupe du monde 2019 sur Angleterre.

La première rangée se compose des accessoires Frans Malherbe et Ox Nche, du talonneur Bongi Mbonambi, du duo de serrures Eben Etzebeth et Lood de Jager, et des trois arrières du capitaine Siya Kolisi, Franco Mostert et Jasper Wiese.

“Nous avons l’avantage d’avoir plusieurs joueurs assez polyvalents, donc un gars comme Damian Willemse peut couvrir l’ouvreur et le centre en plus de l’arrière latéral, tandis que Kwagga (Smith) couvre chacune des positions avant lâches et peut même fente à l’aile avec son expérience au Blitzbok (Repts) », a déclaré l’entraîneur-chef Jacques Nienaber.

Le verrou non plafonné Salmaan Moerat et l’attaquant lâche Elrigh Louw ont été nommés parmi les remplaçants et obtiendront presque certainement une course alors que les Boks utilisent leur répartition 6-2 sur le banc en seconde période pour ajouter du muscle frais dans le peloton.

Union internationale de rugby en direct Vivre de

La paire s’est affrontée au Cap plus tôt ce mois-ci lorsque les Stormers de Moerat ont battu les Bulls lors de la finale inaugurale du United Rugby Championship.

“Nous avons une fantastique génération de jeunes joueurs qui ont vraiment travaillé dur pour s’entraîner et mettre la main à la pâte, et c’est un plaisir pour nous, en tant qu’entraîneurs, de donner cette opportunité à Salmaan et Elrigh”, a déclaré Nienaber.

“Nous avons un plan pour la saison en termes de donner à certains des jeunes joueurs une chance de montrer ce qu’ils peuvent faire au niveau international, tout en faisant le point sur les militants chevronnés et où ils en sont en termes de rugby. “

Les deuxième et troisième tests, également en direct sur Sky Sports, se joueront respectivement à Bloemfontein et au Cap au cours des deux samedis suivants. Le Pays de Galles a perdu ses 10 matches précédents en Afrique du Sud.

Le dernier test des Boks s’est soldé par une défaite face à l’Angleterre en novembre dernier

Afrique du Sud: 15 Damian Willemse, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Elton Jantjies, 9 Faf de Klerk, 1 Ox Nche, 2 Bongi Mbonambi, 3 Frans Malherbe, 4 Eben Etzebeth, 5 Lood de Jager , 6 Siya Kolisi (c), 7 Franco Mostert, 8 Jasper Wiese.

Remplaçants: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 Salmaan Moerat, 20 Elrigh Louw, 21 Kwagga Smith, 22 Herschel Jantjies, 23 Willie le Roux.

Beard veut que le Pays de Galles fasse l’histoire de la SA

Les chances sont contre les champions Guinness des Six Nations de l’année dernière, le degré de difficulté du Pays de Galles étant accru par les deux premiers matchs – à Pretoria et Bloemfontein – en altitude.

Et ils n’ont également jamais battu les Springboks en Afrique du Sud, perdant les 10 tests précédents, bon nombre de ces résultats étant des défaites complètes.

“Cela va évidemment être difficile, physiquement et mentalement”, a déclaré l’éclusier du Pays de Galles Beard.

“Nous sommes dans un très bon espace en tant qu’équipe. Nous nous sommes bien entraînés et nous savons ce qui est en jeu ici – pour créer notre propre morceau d’histoire.

Adam Beard veut que le Pays de Galles entre dans l’histoire en Afrique du Sud

“Ce serait une sensation géniale d’aller là-bas et de créer cette histoire. Les garçons sont prêts, les garçons sont impatients d’y aller, et nous avons hâte de nous y retrouver.”

Beard sera probablement parmi un certain nombre de Lions britanniques et irlandais lors de la tournée sud-africaine de l’année dernière, avec la formation de départ du Pays de Galles.

Cette expérience, bien que dans des matchs à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, sera sans aucun doute bénéfique pour l’entraîneur-chef du Pays de Galles Wayne Pivac.

“C’était l’expérience de partir en tournée, de rencontrer des gars de différents pays, d’apprendre des gens”, a déclaré Beard.

“Obtenir un test match (apparence) a été une expérience incroyable.

“En regardant l’Afrique du Sud, c’est une grande équipe physique qui se targue d’être sur coup de pied arrêté et d’être physique et directe.

“C’est le genre de jeux que j’aime et j’ai l’impression que c’est quand je trouve des atouts et que je peux utiliser mes points de différence.”

Wayne Pivac nommera son équipe jeudi

Pivac doit annoncer jeudi sa composition de départ pour le premier affrontement du Pays de Galles contre les Springboks en Afrique du Sud depuis 2014, et il y aura probablement un certain nombre de changements par rapport à l’équipe battue 22-21 par les adversaires des Six Nations Italie trois mois depuis.

Trois de cette équipe – Johnny McNicholl, Uilisi Halaholo et Seb Davies – ne sont pas sur le circuit, mais Pivac est stimulé par des joueurs comme George North et Dan Lydiate disponibles suite à des blessures à long terme.

Les deux joueurs sont sortis du test de rugby depuis plus d’un an, pour la dernière fois sous les couleurs du Pays de Galles lors des Six Nations 2021. North semble prêt à commencer à l’extérieur du centre, tandis que Lydiate, 34 ans, pourrait récupérer le maillot numéro six.

Ailleurs, l’arrière latéral Liam Williams, le demi de mêlée Tomos Williams et le pilier Tomas Francis sont prêts pour les retours, et Pivac doit décider de conserver Alun Wyn Jones, 150 fois plafonné, au deuxième rang, Beard et Will Rowlands poussant également fort pour lieux de départ.

