Afrique du Sud vs Lions britanniques et irlandais : qui a l’avantage avant le premier test ? | Nouvelles du rugby à XV

Taulupe Faletau est taclé par Eben Etzebeth

Après cinq matchs de préparation en Afrique du Sud, les Lions britanniques et irlandais sont prêts à relever l’immense défi physique des Springboks lors du premier test de samedi au Cap.

Les Lions n’ont fait qu’une bouchée des Sigma Lions, des Sharks (deux fois !) et des Stormers qui, en raison des restrictions de Covid et des engagements de la Currie Cup, n’ont pas relevé beaucoup de défi.

Leur seule défaite a été contre une équipe sud-africaine ‘A’ qui était en grande partie une formation Springbok alors que les hôtes cherchent à préparer le match test après avoir joué un seul match test depuis leur triomphe en Coupe du monde 2019.

Sam Warburton, Ronan O’Gara, Maggie Alphonsi et Sir Ian McGeechan ont jeté un coup d’œil sur les domaines clés pour voir qui pourrait avoir l’avantage avant l’affrontement au Cap.

Scrums

L’Afrique du Sud est fière de son coup de pied arrêté et possède une unité formidable qui aime dominer physiquement ses adversaires pour les mettre sur le devant de la scène.

Attendez-vous à une bataille féroce à la mêlée, déclare Sir Ian McGeechan

Leur victoire en Coupe du monde contre l’Angleterre était basée sur cette domination et sera vitale pour l’issue de la série Test.

Sir Ian McGeechan sait une chose ou deux sur la neutralisation de cette menace pour l’avoir fait avec succès lors de la tournée victorieuse de 1997.

Vingt-quatre ans plus tard, la légende des entraîneurs des Lions affirme que la mêlée est trop serrée pour être appelée mais ne la voit pas comme négative pour les Lions : « Je pense que les mêlées seront 50-50, les Lions devront travailler dur, mais ce qui est ressorti de l’affrontement de mercredi dernier contre l’Afrique du Sud ‘A’, c’est la force de la mêlée.

« Je pense que les Lions ont deux véritables premières lignes pour maintenir la pression pendant les huit minutes. »

Alignement

Malgré l’alignement sans faille de l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2019, Maggie Alphonsi pense que les Lions ont l’avantage et que les Springboks pourraient être rouillés dans ce domaine.

Maro Itoje a été superbe pour les Lions lors de l’alignement

Contre l’Afrique du Sud A bloque Eben Etzebeth et Franco Mostert – qui sont susceptibles de commencer samedi, les Lions ont volé deux alignements.

« Je vais opter pour les Lions sur la base de la régularité que nous avons vue jusqu’à présent », a expliqué Alphonsi.

« Maro Itoje a été incroyablement fort et a obtenu quelques vols. Nous n’avons pas vu beaucoup d’Afrique du Sud, donc cela dépend aussi de la façon dont ils se déroulent. »

Panne

Les deux équipes ont une pléthore de rameurs de classe mondiale à qui faire appel, et bien que les Springboks manquent le n ° 8 Duane Vermeulen à cause d’une blessure, Sam Warburton pense que c’est un domaine dans lequel les Boks devancent les Lions.

Les Lions doivent s’améliorer à la panne, dit Warburton

« D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’Afrique du Sud a l’avantage.

« Les Lions peuvent-ils réparer cette zone avant le premier test ? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons qu’être meilleurs grâce au coup sûr contre l’Afrique du Sud ‘A’.

« Mais les Springboks aussi. Les Lions peuvent travailler dur pour résoudre les problèmes, mais l’Afrique du Sud va travailler exactement sur la même chose. »

La défense

Un autre domaine où l’Afrique du Sud a excellé lors de la Coupe du monde 2019 était sa défense. Jacques Nienaber était l’homme derrière ce succès en tant qu’entraîneur de la défense et aura quelques tours dans son sac maintenant qu’il a succédé à Rassie Erasmus comme entraîneur-chef.

Cependant, Ronan O’Gara pense que les Lions pourraient avoir l’avantage et doivent chercher à exploiter l’arrière latéral Willie Le Roux sous le ballon haut.

Les Lions doivent faire pression sur Willie le Roux, dit O’Gara

« Nous avons vu lors de la Coupe du monde que la défense était la clé de tout ce que l’Afrique du Sud faisait », a déclaré O’Gara.

« C’est la philosophie de Nienaber – vous faites pression sur les compétences de l’opposition. Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour les Lions de poursuivre Le Roux dans les airs ou de chercher à l’isoler.

« Je pense que si vous êtes très créatif, vous pouvez exploiter ce qu’ils font, mais ce qu’ils ont fait dans le passé a été exceptionnellement bien.

« Depuis mon séjour dans l’hémisphère sud, l’hémisphère nord est bien en avance défensivement et je pense que ce sera une zone d’avantage énorme pour les Lions. »

Attaque

Faits saillants alors que les Lions britanniques et irlandais sont tombés lors de leur première défaite de la tournée contre une forte équipe sud-africaine «A» à Cape Town

McGeechan pense que l’approche d’attaque plus structurée de l’Afrique du Sud peut être contenue et que les Lions ont montré qu’ils peuvent attaquer et tirer le meilleur parti de l’espace.

« Je pense que les Lions ont plus de variété et que les joueurs choisis par les Lions peuvent jouer un peu différemment. L’Afrique du Sud joue un jeu beaucoup plus structuré en attaque qui peut être tenu – en grande partie autour de la physique.

« Je pense que s’ils changent leur jeu, ce sera un risque pour eux. Les Lions ont montré qu’ils peuvent accéder à ces espaces extérieurs, créer de l’espace et avoir l’air très dangereux. »

Coup de pied de but

La botte d’Owen Farrell pourrait être un atout majeur pour les Lions

La bataille de la botte est également une bataille intrigante avec les Lions ayant Dan Biggar, Owen Farrell et Elliot Daly à appeler pour garder le tableau de bord en marche. Cependant, l’Afrique du Sud n’est pas en reste dans ce département non plus avec Handre Pollard et Morne Steyn dans ses rangs.

« Je serais surpris si l’une ou l’autre des équipes plonge sous les 80 [kicking success rate] », a déclaré O’Gara.

« C’est une force énorme pour les deux parties. »

Banc

L’impact du banc Bok pendant la Coupe du monde a été une clé majeure de leur succès car ils ont utilisé leurs joueurs pour maintenir l’intensité pendant les 80 minutes complètes. Connus sous le nom de « Bomb Squad », ils venaient souvent pour élever le physique contre leurs adversaires fatigués.

Alun Wyn Jones quitte le banc alors qu'il revient à l'action après sa luxation de l'épaule plus tôt dans la tournée

Cependant, Alphonsi pense que le manque de temps de jeu de l’Afrique du Sud signifie que le banc des Lions aura l’avantage : « Nous avons vu au cours des trois derniers matchs que les Lions ont un très bon résultat en deuxième mi-temps.

« Je pense que les Lions ont un banc d’impact qui peut faire la différence. »

Aptitude

Rien ne prépare le corps et l’esprit à jouer au rugby test-match que le rugby test-match et dans ce domaine, l’Afrique du Sud est loin derrière. Ayant juste joué un match contre la Géorgie, plus ce match ‘A’ de l’Afrique du Sud, les Boks pourraient être insuffisamment cuits.

Pieter-Steph du Toit est connu pour son moteur massif mais saura-t-il maintenir l’intensité ?

Comme mentionné ci-dessus, les Lions ont terminé très fort dans ce match alors que leurs adversaires s’accrochaient au coup de sifflet.

« Je pense qu’ils [Lions] ont très bien terminé mercredi et ils ont joué beaucoup plus de rugby test-match que SA ces derniers mois », a confirmé Warburton.