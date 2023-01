Afrique du Sud vs Angleterre Commentaire EN DIRECT: Les hommes de Jos Buttler menés 1-0 après l’effondrement au bâton à Bloemfontein

L’Angleterre fait face à une tâche difficile dans sa série ODI contre l’Afrique du Sud avant le deuxième match après une première défaite vendredi.

Les hommes de Jos Buttler ont obtenu un total de 298 après avoir bien réussi à restreindre les hôtes, mais se sont effondrés de 146-0 à 271 au total.

AFP Jason Roy a mis fin à sa mauvaise forme au bâton avec un beau siècle, mais ce n’était pas suffisant pour la victoire

L’Angleterre a maintenant perdu six de ses sept derniers internationaux ODI, ce qui n’est pas la meilleure préparation pour la Coupe du monde des 50 ans et plus plus tard cette année en Inde.

Cependant, il y a eu quelques points positifs dès le premier match alors que Jofra Archer a disputé son premier match en Angleterre dans n’importe quel format pendant près de deux ans et a terminé son quota complet de dix overs.

Et Jason Roy a mis fin à sa mauvaise forme avec son 11e cent ODI pour l’Angleterre, mais l’effondrement après la sortie de Dawid Malan et Roy était préoccupant.

Pendant ce temps, les hôtes ont réussi à sauver le match d’une position presque impossible et auront une grande confiance avant le deuxième match de cette série de trois matchs demain.

Afrique du Sud v Angleterre premier ODI: comment écouter

Le deuxième ODI entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre se tiendra au Mangaung Oval à Bloemfontein le dimanche 2 janvier9.

Le jeu doit commencer à 10 heures, heure locale, soit 8 heures au Royaume-Uni.

Une couverture balle par balle ininterrompue de l’Afrique du Sud contre l’Angleterre sera en direct sur talkSPORT 2.

Les quilleurs rapides Darren Gough et Steve Harmison, ainsi que l’ancien frappeur anglais Mark Butcher font partie de notre équipe primée, et la couverture commence à partir de 10h.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Série ODI Afrique du Sud v Angleterre Premier ODI L’Afrique du Sud a battu l’Angleterre par 27 points Deuxième ODI Dimanche 29 janvier, 8h – Mangaung Oval, Bloemfontein Troisième ODI Mercredi 1er février, 11h – The Oval, Kimberley

Getty Archer n’était nulle part près de ses niveaux précédents, mais a renversé son plein

Afrique du Sud v Angleterre deuxième ODI: Nouvelles de l’équipe

L’Angleterre pourrait choisir de tourner et d’introduire Chris Woakes, Reece Topley et Phil Salt, qui ont tous manqué vendredi.

Archer pourrait être reposé et ramené dans l’équipe pour le dernier match la semaine prochaine.

Pendant ce temps, les hôtes pourraient nommer un XI inchangé après les bonnes performances d’Anrich Nortje, Sisanda Magala et Rassie van der Dussen.

Équipe d’Afrique du Sud ODI: Temba Bavuma (c), Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Rassie van der Dussen, Keshav Maharaj, Reeza Hendricks, Marco Jansen, Sisanda Magala, Janneman Malan, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Wayne Parnell, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi.

Équipe d’Angleterre ODI: Jos Buttler (c), Moeen Ali, Jofra Archer, Harry Brook, Sam Curran, Ben Duckett, Dawid Malan. Adil Rashid, Jason Roy, Phil Salt, Olly Stone, Reece Topley, David Willey, Chris Woakes.

Afrique du Sud contre Angleterre deuxième ODI : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le capitaine anglais du ballon blanc Jos Buttler s’exprimant après la défaite de vendredi: «Je pense que nous avons joué à un excellent cricket pendant la majorité de ce match.

“Pour être dans une position après cette position d’ouverture, vous sentez que vous devriez continuer et gagner le match, donc nous sommes évidemment déçus de ne pas l’avoir terminé.

« Nous étions plutôt contents (après les manches de l’Afrique du Sud). Le guichet n’a pas joué aussi bien que nous le pensions, mais il était quand même très bon pour frapper.

« Je pense que nous devrions continuer. Avoir cette conviction et cet engagement envers notre jeu et continuer à le faire. Je pense que c’est quelque chose qui nous a bien servi pendant très longtemps.

“Cela ne signifie pas toujours essayer de frapper quatre et six, mais s’imposer sur le jeu, jouer une marque de cricket très positive, et je pense que nous ne nous sommes pas assez engagés à cela.