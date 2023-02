Afrique du Sud v Angleterre : troisième match international masculin d’une journée – en direct

5e au-dessus : Angleterre 12-2 ( Malan 2, Brook 4) Pas beaucoup de marge de manœuvre non plus de la part de Jansen qui navigue sur les souches. Malan ne coupe rien à son onzième ballon avec un entraînement, et l’Angleterre est très reconnaissante pour un autre large de Jansen.

4e au-dessus : Angleterre 9-2 ( Malan 0, Brook 4) Brook épaule les bras au ballon du triplé puis vacille quelque peu vers le suivant qui zoome sur les coussinets. Mais le service normal reprend alors qu’il lève les yeux sur le dernier, trop lancé et brillant, et l’écorche à travers les couvertures pendant quatre.

Une masterclass de Nasse r sur Harry Brook. “Regardez ses genoux, il est beaucoup plus bas dans sa position pour un spinner que pour un quilleur rapide.” Athers et Nasser font des cuillerées d’éloges, mais Athers suggère qu’il trouverait peut-être plus facile sur les terrains plats du sous-continent que sur des terrains plus rebondissants – son record dans le Big Bash n’est pas aussi bon que dans le PSL.

Surrey ont annoncé que Sam Curran’s Le frère aîné Tom va prendre une pause indéfinie du cricket à balle rouge pour donner la priorité à sa santé mentale et physique après une série de blessures.

« Ces deux dernières années n’ont pas été faciles pour moi. J’ai eu beaucoup de temps et ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère », a déclaré Curran.

“Certains choix dans la vie, je ne pense pas que vous en serez jamais sûr à 100% et c’est certainement l’un d’entre eux. Mais là où je me trouve à ce moment précis, j’ai l’impression que c’est la bonne décision pour mon corps et pour ma santé mentale.

“Je n’exclus certainement pas de rejouer au cricket balle rouge à l’avenir, et j’ai l’impression d’avoir des affaires inachevées dans ce format pour le Surrey et l’Angleterre. Mais jusqu’à ce que je puisse me sentir engagé à 100% et confiant dans mon corps pour jouer jour après jour pour Surrey dans le championnat du comté, je pense que consacrer tout mon temps et me concentrer sur notre campagne Vitality Blast cette année est la bonne chose à faire.

“Je sais que ce ne sont pas des nouvelles idéales pour tout le monde à Surrey et nos fans. Mais je voulais remercier du fond du cœur Alec Stewart pour son soutien et sa compréhension de ma décision. Le Surrey m’a tout donné et c’est ma maison. Je l’aime beaucoup et j’espère que tout le monde verra et comprendra ma décision comme il l’a fait.

Il a fait son premier siècle de première classe contre Northants l’été dernier.