Afrique du Sud v Angleterre : deuxième match international d’une journée – en direct

il y a 4 mois 03h50 HNE 8e au-dessus : Angleterre 35-2 (Duckett 7, Brook 2) Un calme au-dessus de Ngidi.



il y a 6 mois 03h47 HNE 7e au-dessus : Angleterre 34-2 (Duckett 6, Brook 1) Profitant tellement de cette attaque sud-africaine – dommage que leur équipe masculine n’ait que 28 tests alignés au cours des quatre prochaines années. Il n’y a pas de « T » dans SA20 et peut-être pas d’avenir pour la vénérable équipe de test d’Afrique du Sud | Andy Taureau Lire la suite “Bonjour Tanya ! Bonjour ! “Je vois qu’Associated Press s’est fait taper sur les doigts pour avoir conseillé aux journalistes de dire ‘les gens de France’ plutôt que ‘Les Français’. https://www.theguardian.com/media/2023/jan/28/ap-issues-clarification-over-its-advice-not-to-use-term-the-french « Pensez-vous que cela s’applique également à l’Australie ? Dois-je être obligé de dire (si cela se produit) “nous avons battu les citoyens australiens dans The Ashes”, plutôt que “nous avons battu le cul australien” ?”



il y a 12 mois 03h42 HNE GUICHET! Malan pb Parnell 12 (Angleterre 33-2) Parnell en vis un dans le coussinet arrière de Malan – le ballon reste bas et stable.



il y a 14 mois 03h40 HNE 6e au-dessus : Angleterre 28-1 (Duckett 1, Malan 12) Un plus sensationnel de Ngidi, qui a balancé deux loin de Roy avant d’en glisser un pour retirer les cautions, puis joue avec Ben Duckett: un fléchant dans les coussinets, un autre criant devant la batte dans et hors des gants de de Kock, le dernier bordé nerveusement sur les glissades. Bowling fabuleux par l’Afrique du Sud ce matin.



il y a 18 mois 03h36 HNE GUICHET! Roy b Ngidi 9 (Angleterre 27-1) Roy fait par un beau gobstopper de Ngidi, qui le tente dans l’entraînement en laissant de la place au ballon pour dire merci beaucoup et se faufiler dans la souche. En dehors! Jason Roy est battu par Lungi Ngidi pour 9. Photographie : Alex Davidson/Getty Images

Mis à jour à 03h47 HNE

il y a 24 mois 03h30 HNE 5e au dessus : Angleterre 27-0 (Roy 9 , Malan 12) Roy est donné à Parnell mais demande grâce au DRS – et il est gracié, un grand pas en avant montrant la semelle orange de sa botte sauve la mise – la balle est trop haute. Il a battu la prochaine balle mais se débarrasse de ses urggs avec un shimmy quatre à travers le midwicket. Maintenant, s’ils faisaient ça avec du fromage et de l’oignon : Peut-être ma découverte sud-africaine préférée jusqu’à présent : le sel aromatisé au sel et au vinaigre. Génie. pic.twitter.com/x7HoLLpNFJ – Melinda Farrell (@melindafarrell) 29 janvier 2023



il y a 30 min 03.24 HNE 4ème au-dessus : Angleterre 19-0 (Roy 2 , Malan 12) Le troisième arbitre doit poser son café et délibérer sur un derrière pris. Pas dehors dit l’arbitre Erasmus sur le terrain – et il a raison, pas de batte du tout sur le ballon. Ngidi était sûr qu’il était sorti et son humeur n’a pas été aidée lorsque quatre byes de jambe se sont abattus sur la corde. Dieu que le ciel est beau. J’envisageais d’acheter une couverture chauffante, mais la vraie chose serait mieux. Ooof, Malan en a assez de s’embêter et botter le ballon de l’extérieur depuis longtemps.



il y a 35 mois 03.19 HNE 3e au dessus : Angleterre 9-0 (Roy 2 , Malan 6) Parnell à nouveau, causant toujours un peu de peine à Roy. Un bord d’attaque tombe en sécurité sur le point arrière, et Roy se fait par un haut sur les jambes sur lequel il marche presque. Pas encore de réelle aisance de la part de Roy. Jason Roy semble mal à l’aise au début. Photographie : Esa Alexander/Reuters

Mis à jour à 03h24 HNE

il y a 40 m 03.14 HNE 2e plus : Angleterre 6-0 (Roy 0 , Malan 5) Ngidi en envoie un dans la première balle de Malan, mais l’Afrique du Sud fronce le nez lors d’une critique. La balle suivante est écorchée de ses coussinets pendant quatre. Nigidi s’est enduit de soleil le visage comme si un papillon avait ouvert ses ailes sur ses joues. Six à partir du dessus mais beaucoup de belle balançoire.



il y a 47 min 03.07 HNE 1er au dessus : Angleterre 0-0 (Roy 0 , Malan 0) :Wayne Parnell (de Kent, Worcesetershire et Northants) prend le premier bal aux sons du trompettiste de la Barmy Army. Une jeune fille collante, avec Roy incapable de grappiller quoi que ce soit, un arrêt acrobatique au point arrière de la dernière balle lui refusant un simple.



il y a 52 mois 03.02 HNE Vert, herbe verte, bleu, ciel bleu. Une femme qui tricote sous un parasol, une bande de petits garçons pieds nus assis sur un tapis, les joueurs défilent. Faites-moi part de vos dimanches matins.



il y a 1h 02h56 HNE Une écoute fascinante Nasser Hussain dans le studio Sky, pour savoir si Jason Roy – qui se souvient avoir marqué un match du siècle dernier – a atteint un plateau. L’Angleterre, dit-il, devra décider si sa trajectoire est descendante et devrait être remplacée pour la Coupe du monde par un jeune canon en pleine ascension. Jeu dur ce sport professionnel.



il y a 1h 02h48 HNE Afrique du Sud XI Afrique du Sud: Quinton de Kock (wk), Temba Bavuma (capitaine), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Wayne Parnell, Marco Jansen, Anrich Nortje, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi. Changements pour l’Afrique du Sud également, Keshav Maharaj, Marco Jansen et Lungi Ngidi remplacent Tabraiz Shamsie et Kagiso Rabada et le joueur du match de vendredi Sisanda Magala.



il y a 1h 02h42 HNE Angleterre XI Angleterre: Jason Roy, Dawid Malan, Ben Duckett, Harry Brook, Jos Buttler, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Woakes, Adil Rashid, Olly Stone, Reece Topley. J’ai bien peur d’avoir raté les paroles de sagesse de Jos Buttler car il y avait un problème urgent avec certains feux de vélo, mais Jofra Archer et David Willey sont assis sur le banc, remplacés par Reece Topley et Chris Woakes.

Mis à jour à 02h43 HNE

il y a 1h 02h33 HNE L’Afrique du Sud remporte le tirage au sort et jouera au bowl Temba Bavuma veut mettre l’Angleterre sous pression avec le ballon. Il semble hottttt là-bas.



il y a 1h 02.29 HNE Indices que Jofra Archer sera reposé aujourd’hui… tirage au sort et équipes à venir sous peu.