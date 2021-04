L’histoire continue sous la publicité

Lundi, des vents approchant les 30 mph avaient poussé le feu vers des zones densément peuplées au-dessus du centre-ville du Cap, forçant l’évacuation des résidents vivant le long de certains bords du parc. Des sites touristiques bien connus tels que le téléphérique de la montagne de la Table et le jardin botanique national de Kirstenbosch à proximité ont été temporairement fermés.

Des évacuations de précaution étaient en cours à Cape Town, en Afrique du Sud, le 19 avril après qu’un incendie s’est propagé depuis le parc national de Table Mountain. (Le Washington Post)

Une ligne de fumée épaisse ondulait le long du bord du Devil’s Peak vers le sommet de la montagne au-dessus de la ville pendant la majeure partie de la journée, engloutissant les immeubles de bureaux et le port du Cap dans un nuage blanc étouffant.

Plus de 200 pompiers et membres du personnel d’urgence ont combattu l’incendie, tandis que quatre hélicoptères et un avion d’observation qui ont aidé dimanche ont été immobilisés lundi en raison des vents violents.

Trois pompiers ont été hospitalisés pour de graves brûlures, a déclaré JP Smith, membre du conseil municipal du Cap. Aucune autre blessure n’a été signalée.

À l’Université de Cape Town, connue sous le nom d’UCT, les responsables ont inspecté les dommages causés à l’historique bibliothèque Jagger, qui contenait de rares collections de livres et d’archives africains.

«La bibliothèque est notre plus grande perte», a déclaré le vice-chancelier de l’université, Mamokgethi Phakeng, à une station de radio locale. «Certains d’entre eux ne peuvent pas être remplacés par une assurance, et c’est un triste jour pour nous.»

Ujala Satgoor, directeur exécutif des bibliothèques UCT, a décrit comment «certains d’entre nous ont regardé, sur place, avec horreur et impuissance» le bâtiment brûler.

«À ce stade, nous pouvons confirmer que la salle de lecture est complètement vidée», a-t-elle déclaré. «Heureusement, le système de détection d’incendie en place a déclenché les volets coupe-feu, empêchant ainsi la propagation du feu à d’autres parties de la bibliothèque.»

Satgoor a confirmé que «certaines de nos précieuses collections ont été perdues», ajoutant qu ‘«une évaluation complète ne peut être effectuée qu’une fois que le bâtiment a été déclaré sûr et que nous pouvons y entrer».

La bibliothèque abrite des documents imprimés et audiovisuels sur les études africaines; 1 300 sous-collections de manuscrits et d’articles personnels uniques; et plus de 85 000 livres et brochures sur les études africaines, y compris du matériel et des ouvrages à jour sur l’Afrique et l’Afrique du Sud imprimés avant 1925, selon le site Web de l’UCT. Il contient également l’une des plus vastes collections de films africains au monde, indique le site Web.

Blade Nzimande, le ministre sud-africain de l’Enseignement supérieur, de la Science et de l’Innovation, a déclaré que la bibliothèque abritait les archives du Congrès national africain au pouvoir et des publications de ses années en tant que mouvement clandestin combattant le gouvernement sud-africain d’apartheid blanc. On ne sait pas si les archives de l’ANC ont été détruites.

Le professeur Saul Dubow, diplômé de l’UCT et professeur honoraire d’études africaines à l’UCT désormais basé à l’Université de Cambridge, a déclaré que la bibliothèque contenait la précieuse collection Bleek et Lloyd de cahiers et de dessins documentant la culture et l’histoire de la communauté autochtone San, ou Bushmen.

« Bien sûr, nous ne savons pas ce qui a été perdu, mais il est sûr de dire que 65 000 livres et un grand nombre de manuscrits seront perdus », a déclaré Dubow.

Le maire du Cap, Dan Plato, a déclaré que les flammes avaient endommagé le restaurant Rhodes Memorial et le moulin de Mostert, le plus ancien moulin à vent en activité d’Afrique du Sud, qui a été construit en 1796. Un point de repère sur l’autoroute M3 près du campus, le toit de chaume du moulin à vent et les voiles à quatre lames sont montés en flammes alors que les spectateurs regardaient impuissants.

Les premiers rapports sur les dommages causés par les incendies au Mémorial de Rhodes ont alimenté la spéculation d’incendie criminel en raison des manifestations de ces dernières années contre l’héritage colonial de Rhodes, un magnat des mines du XIXe siècle qui a fondé le géant mondial du diamant De Beers et qui est une figure controversée de l’histoire de l’Afrique du Sud. Une statue de Rhodes au mémorial du Cap a été vandalisée l’année dernière.

Rey Thakhuli, porte-parole de SANParks, qui gère les parcs nationaux d’Afrique du Sud, a déclaré qu’environ 400 hectares de terres avaient été détruits par l’incendie.

Le vent, une caractéristique météorologique régulière sur la péninsule du Cap, a provoqué la propagation du feu et la traversée de l’autoroute M3, qui relie le centre-ville du Cap à la banlieue sud.

« L’un des principaux contributeurs à la vitesse rapide de propagation était les très vieux pins et leurs débris », a déclaré SANParks dans un communiqué. «L’incendie a créé son propre vent qui a encore augmenté la vitesse de propagation.»

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux montraient des parties de la bibliothèque vidées et toujours fumantes, ainsi que le restaurant Rhodes Memorial brûlé, qui semblait avoir explosé à cause de la chaleur.