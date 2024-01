Afrique du Sud : l’ANC suspend l’ex-président Jacob Zuma après le lancement d’un parti rival

“Zuma et d’autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront exclus du Congrès national africain”, a déclaré le secrétaire général Fikile Mbalula.

Il a rejoint l’ANC à l’âge de 17 ans sans aucune scolarité formelle et a rapidement gravi les échelons des ailes militaire et du renseignement de l’ANC, suivi par des postes élevés dans son État d’origine, le Kwa-Zulu Natal, et finalement par la vice-présidence et la présidence.