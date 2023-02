Afrique du Sud Femmes vs Angleterre Femmes – Présentation du Match

Trois demi-siècles époustouflants ont aidé l’Angleterre à vaincre l’Afrique du Sud par 17 points lors d’un match d’échauffement de la Coupe du monde féminine T20 à Stellenbosch.

Sophia Dunkley, Alice Capsey et Nat Sciver-Brunt ont toutes frappé des années 50 rapides alors que l’Angleterre a couru un gigantesque 246 pour sept après avoir été envoyée au bâton.

L’Afrique du Sud a fait une vaillante tentative pour chasser leur cible redoutable, mais a finalement échoué car Charlie Dean, Sarah Glenn et Lauren Bell ont réclamé trois guichets chacun.

L’Angleterre aurait difficilement pu prendre un meilleur départ après avoir perdu le tirage au sort, avec l’ouvreur Dunkley qui a couru à 50 à partir de seulement 15 balles lors d’un stand d’ouverture d’une valeur de 68 en seulement 4,3 overs.

Elle est tombée quatre balles plus tard, renversée au cinquième par Shabnim Ismail pour 59 après avoir frappé neuf quatre et trois six, mais le ton était donné pour une journée remarquable au bâton.

Danni Wyatt est tombé pour 24, mais Capsey, avec 61 sur 33 balles, et Sciver-Brunt, 51 sur 25, ont poursuivi les feux d’artifice de Dunkley en tête de la commande.

L’Afrique du Sud a quelque peu endigué le flux de courses dans les 17e et 18e overs, qui n’ont fait que 13 au total et ont vu Heather Knight, Amy Jones et Sophie Ecclestone licenciées en l’espace de quatre balles, mais Maia Bouchier (19 sur sept balles) a assuré une finition forte des touristes.

Avec un taux de course de plus de 12 ans requis, l’Afrique du Sud a rapidement eu des ennuis alors qu’elle glissait à 51 pour trois, Dean renvoyant Laura Wolvaardt et le capitaine Sune Luus de chaque côté de la capture de Marizanne Kapp par Glenn.

Cependant, l’ouvreur Tazmin Brits et Chloe Tryon ont repoussé avec un stand de troisième guichet de 98, avec Tyron fracassant 65 sur seulement 23 balles avec sept six avant d’être prise au piège par Dean (trois pour 46).

Son compatriote Glenn (trois pour 30) a ensuite ajouté les Britanniques (38) et Annerie Dercksen (0) à son parcours au 13e alors que le défi de l’Afrique du Sud s’estompait à nouveau.

Nadine de Klerk a continué à se battre pour les hôtes, frappant un 50 invaincu de 27 balles, mais Bell (trois pour 31) s’est assuré qu’il n’y avait pas de rebondissement tardif dans l’histoire en réclamant trois guichets dans les quatre derniers overs.

“Agressif et positif”

Dunkley a déclaré: “C’était une belle victoire aujourd’hui. Je pense que nous sommes tous allés là-bas de manière très agressive et positive, super de remporter la victoire dans ce qui devait être un match serré et ça faisait du bien de sortir là-bas.

“Je pense évidemment qu’il y a de grands quilleurs dans l’opposition, mais je pense faire un effort très fort pour essayer d’être vraiment féroce et courageux et affronter certains des meilleurs quilleurs du monde, ce que j’espère faire tout au long de la compétition.

“Je pensais que c’était génial de voir Capsey revenir après une blessure, mais elle a regardé en arrière à son meilleur, écrasant le ballon sur les cordes, ce qui était super à voir, et aussi Nat aussi, nous savons à quel point elle est bonne mais super à voir elle a commencé très vite et a vraiment emmené le match en Afrique du Sud aujourd’hui.”

Regardez la campagne anglaise de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports Cricket. Le match d’ouverture de l’équipe, contre les Antilles, est en direct à partir de 12h30 (13h premier ballon) samedi.