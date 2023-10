Afrique du Sud contre Tonga : Coupe du monde de rugby – en direct

il y a 2 mois 15h28 HAE 25 minutes. Les Tonga s’en sortent avec des déchargements plus ambitieux dans leur propre zone de 22 m… et finissent par fausser un coup de pied suffisamment clair mais qui n’a pas la distance. Attendez-vous à ce que cela revienne avec une certaine force, alors que Fourie se lance dans l’alignement.



il y a 5 mois 15h24 HAE 22 minutes. Deux visites, deux essais. Des trucs cliniques de la part des Springboks… et le public marseillais n’est pas très content de l’arbitrage : deux grosses décisions ont été prises contre les Tonga avant cet essai, toutes deux tout à fait justifiées cependant, je dois le dire.



il y a 7 mois 15h23 HAE ESSAYER! Afrique du Sud 14-3 Tonga (Canan Moodie) Le ballon rebondit sur une épaule sud-africaine et tombe très gentiment dans les bras de Moodie, qui fonce à toute vitesse et atterrit. C’est un score plutôt chanceux, il faut le dire, mais cela montre simplement la qualité de l’Afrique du Sud. Ils ont puni les Tonga brutalement lors de ce premier quart-temps, malgré un manque flagrant de possession et de territoire. Pollard marque la conversion simple.



il y a 9 mois 15h21 HAE 19 minutes. Ah, la pression est bel et bien relâchée. Luke Pearce dit aux Tonga qu’ils essayaient d’acheter un penalty et c’est tout. L’Afrique du Sud le dit clairement et aura l’occasion d’exercer sa propre pression.

il y a 11 minutes 15h19 HAE 17 minutes. Le talonneur tonga Paula Ngauamo se retrouve à l’écart et il est également poussé en touche – mais les officiels ont repéré une main sud-africaine à ce sujet. La pression reste forte, les Tonga pourront-ils trouver ici un score pour réellement inquiéter les Springboks ?



il y a 13 mois 15h17 HAE 15 minutes. Une autre opportunité se présente pour les Tonga, puisque Tameifuna est contraint d’entrer en touche grâce à une défense sud-africaine intelligente. Ils peuvent effacer leurs lignes ici.



il y a 14 mois 15h15 HAE 14 minutes. Paea a repris le dessus depuis la base de la mêlée alors que les Tonga continuent de chercher un espace dans la ligne des maillots verts, avec désormais un autre avantage sur penalty. Il est parti à la recherche d’Inisi mais il n’y arrive pas malgré une erreur de capture de Willie Le Roux. Retour à une autre mêlée.



il y a 17 mois 15h13 HAE 11 minutes. Les Tonga sont à quelques centimètres de la ligne sud-africaine. Ici, c’est la dernière chance de la part de Jacques Nienaber et ils parviennent à retenir les chemises blanches, quoique illégalement. Pénalité sous les bâtons, quelle est la bonne décision ici ? Une mêlée est la décision.



il y a 19 mois 15h11 HAE 9 minutes. Les Tonga ont raté Tuitavuki et ont remporté un autre penalty ici lors de la panne, l’Afrique du Sud ne s’éloignant pas. Cette fois, ils ont envie de prendre le coin et de prendre leur propre voiture. Ambitieux.



il y a 20 min 15h09 HAE 8 minutes. Les Tonga franchissent la ligne de gain à pratiquement chaque portage. Nous savons tout sur la force de leur groupe, mais ils s’étendent également de temps en temps et gagnent du terrain. Ils sont à nouveau à portée ici… mais Semisi Paea le perd et il est piraté par Mapimpi – bien qu’il y ait eu un en-avant là-dedans, donc nous revenons pour une mêlée Tonga.



il y a 23 mois 15h07 HAE ESSAYER! Afrique du Sud 7-3 Tonga (Cobus Reinach) Un bel opportunisme de la part du demi de mêlée des Springboks. Les Tonga s’éteignent et cela leur coûte cher, Reinach tapant et s’élançant dans le coin pratiquement sans contestation ! Un premier coup de pied du match pour Pollard, de retour de blessure, et c’est effectivement une belle transformation… ce qui manquait aux Boks avec Manie Libbok.



il y a 25 mois 15h05 HAE 4 minutes. Balle rapide pour l’Afrique du Sud orchestrée par Cobus Reinach au n°9 et quand ils obtiennent le penalty, l’intention de Handré Pollard est très différente – c’est un coup de pied droit dans le coin depuis la moitié de terrain extérieure et une chance d’attraper et de conduire.



il y a 26 mois 15h03 HAE PEINE! Afrique du Sud 0-3 Tonga (William Havili) Une première erreur sud-africaine est suivie d’une autre sur le ruck et c’est un cadeau pour les Tonga de frapper les poteaux… William Havili ne fait aucune erreur.



il y a 28 mois 15h02 HAE 1 minute. L’Afrique du Sud ne gère pas particulièrement bien le coup d’envoi de William Havili, donc les Tonga disposeront d’un alignement précoce et d’un bon territoire.



il y a 29 mois 15h01 HAE DÉMARRER! L’Irlande et l’Écosse regardent avec intérêt. Nous sommes en route sous le regard attentif de l’arbitre anglais Luke Pearce.



il y a 31 mois 14h59 HAE Une vraie émotion dans cette tenue tongienne pendant leur hymne. Il s’agit de leur troisième match consécutif contre une nation de premier plan lors de la Coupe du monde 2023… L’Afrique du Sud observe le Sipi Tau avant le coup d’envoi. On a l’impression que les Tonga veulent gâcher la fête ce soir.



il y a 34 mois 14h56 HAE Nous sommes presque prêts à passer à l’action dans celui-ci. Est-ce juste une question de marge en cas de victoire des Springboks ou les Tonga peuvent-elles réussir quelque chose de spécial à Marseille ce soir ?



il y a 46 mois 14h43 HAE Les Springboks ne se font aucune illusion sur l’homme dangereux des Tonga ce soir : C’est aussi simple que ça 💥#RWC2023 | #RSAvTGA pic.twitter.com/k8vmAsnRiV – Coupe du monde de rugby (@rugbyworldcup) 1 octobre 2023



il y a 53 min 14h37 HAE Un charmant e-mail de Dan Zilic : Je regarde depuis l’Allemagne, pas de couverture sur les chaînes publiques ou les chaînes grand public. La chaîne qui le diffuse a cependant invité à co-commenter Howard Carpendale, un chanteur sud-africain de 75 ans devenu célèbre en Allemagne dans les années 80 (il a eu un hit numéro un) et qui est un peu une légende et ces hasards et des présentateurs de rugby inconnus (inconnus du public, connus dans le petit royaume du rugby allemand) en ont parlé toute la semaine. Le match devrait être amusant, mais je suis plutôt excité par ça ! Merci pour le commentaire en direct et cela m’a été très utile lorsque je regardais depuis la France en vacances ces dernières semaines ! Merci d’avoir contacté Dan ! Cependant, je ne suis pas sûr que mon commentaire en direct résistera à celui d’Howard.

il y a 1h 14h18 HAE Permutations ! Une victoire de points bonus pour l’Afrique du Sud ce soir les propulserait en tête de la poule B – ils sont désormais avec 10 points, l’Irlande étant actuellement en tête avec 14 – et leur suffirait probablement pour assurer une place en quart de finale. Si l’Écosse bat l’Irlande avec un point bonus le week-end prochain – et que les Irlandais obtiennent un point bonus perdant – les choses commenceront à se compliquer. Nous pourrions très bien nous retrouver avec trois équipes bloquées sur 15 points… alors cela se résume à la différence de points. Les Springboks pourraient donc chercher à gagner et à gagner avec style si possible ce soir, étant donné que leur différence de points actuelle est inférieure à celle de l’Irlande et de l’Écosse.



il y a 1h 14h09 HAE La grande nouvelle dans la préparation de celui-ci est le retour de l’ouvreur des Springboks, Handré Pollard. Le demi extérieur de 65 sélections a remplacé tardivement l’équipe d’Afrique du Sud sur blessure et commence ce match après une apparition de 30 minutes pour les Leicester Tigers il y a quinze jours, après avoir souffert d’une blessure au mollet. Le joueur de 29 ans a marqué 22 points contre l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde il y a quatre ans et remplace Manie Libbok ce soir. Voici ce que Pollard a dit à propos de son retour sur la plus grande scène de toutes : Mes attentes pour moi seront simplement de m’exprimer et d’en profiter. Cela n’aurait dû faire que quatre semaines environ [out], mais cela a fini par durer presque trois mois. C’était une période très frustrante mais c’est le corps, c’est comme ça que ça marche. Nous avons fait de notre mieux pour être en forme le plus rapidement possible, mais cela n’a pas fonctionné. Handré Pollard, d’Afrique du Sud, prend la parole lors d’une conférence de presse. Photographie : Gallo Images/Getty Images

Mis à jour à 14h28 HAE

il y a 1h 14h02 HAE Les équipes de ce soir Afrique du Sud Le Roux; Williams, Moodie, Esterhuizen, Mapimpi ; Pollard, Reinach; Nche, Fourie, Koch, Etzebeth, Orie ; Kolisi (c), Vermeulen, Wiese Remplaçants: Van Staden, Kitshoff, Nyakane, Mostert, Smith, Hendrikse, Libbok, Kriel. Tonga Piutau ; Inisi, Fekitoa, Ahki, Tuitavuki ; Havili, Pulu; Fisi’ihoi, Ngauamo, Tameifuna (c), Fifita, Lousi ; Halaifonua, Talitui, Paea Remplaçants: Moli, Koloamatangi, Apikotoa, Coleman, Vailanu, Takulua, Pellegrini, Taumoepeau.