Afrique du Sud contre Écosse : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

maintenant 11h29 HAE

« Salut Dan.»

Hé Simon McMahon. Avec ce nom de famille, je peux deviner quelle équipe vous encouragerez aujourd’hui.

«Je suis assez excité pour celui-ci. C’est l’équipe écossaise la plus excitante dont je me souvienne, et elle est plus que capable de créer la surprise contre les champions en titre aujourd’hui. S’ils peuvent mettre 80 minutes ensemble. Sinon, nous perdrons. Mais nous n’y parviendrons pas sans combattre, mais pas littéralement bien sûr (j’espère). Même si les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons aujourd’hui, nous avons l’Irlande à espérer, et nous lui devons une chose. VENEZ EN ECOSSE !!!

Trop vrai. L’Écosse s’efforcera pleinement de faire quelque chose de spécial aujourd’hui. Et sans le fardeau des attentes, ils peuvent y aller et se laisser aller. Vous vous souvenez de la contribution de Russell lorsqu’il a rejoint les Lions britanniques et irlandais en 2021 ? Tout d’un coup, un groupe lourd en rouge peignait les plus jolis tableaux. C’est ce genre de joueur. S’il cuisine aujourd’hui, les Boks sauront tout.