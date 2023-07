Afrique du Sud 43 – 12 Australie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kurt-Lee Arendse a réussi un triplé alors que l’Afrique du Sud a lancé sa campagne de championnat de rugby 2023 avec une confortable victoire 43-12 sur une pauvre Australie à Loftus Versfeld, en direct sur Sky Sports.

Lançant un format de championnat de rugby réduit de trois semaines à Pretoria, Arendse a marqué trois des six essais des Springboks, alors qu’ils ont également forcé deux essais de pénalité et un effort tardif de Pieter-Steph du Toit.

Les deux étaient des décisions claires pour l’arbitre Ben O’Keeffe après que le talonneur des Wallabies Dave Porecki ait effondré un maul roulant à courte portée, et que l’ailier Suliasi Vunivalu ait intentionnellement frappé une passe à quelques mètres de sa propre ligne d’essai.

L'ailier sud-africain Kurt-Lee Arendse a réussi un triplé lors d'une performance remarquable pour son équipe qui a battu l'Australie 43-12 dans le championnat de rugby.

Afrique du Sud – Essais : Arendse (16, 30, 51), Penalty Try (54, 69), Pieter-Steph du Toit (75). Contre : Libbok (17, 31, 76). Stylos : Libbok (14). Australie – Essais : Koroibete (8), Gordon (80+1). Contre : Gordon (80+3).

L’Australie a en fait marqué le premier essai lorsque l’ailier Marika Koroibete a touché le sol, mais l’équipe d’Eddie Jones a été médiocre par la suite et fermement deuxième, marquant une consolation grâce au remplacement de Carter Gordon lors du dernier jeu.

Les Springboks ont choisi une équipe largement expérimentale pour l’affrontement avec le voyage de la semaine prochaine pour affronter les All Blacks en Nouvelle-Zélande à l’esprit, et ont laissé passer la première chance de marquer des points à la quatrième minute lorsque le demi d’ouverture Libbok a lancé un penalty de courte distance.

Quatre minutes plus tard, ce sont les Wallabies qui ont frappé en premier par Koroibete, alors que l’Australie contre-attaquait superbement par sa division arrière. Hodge a frappé la conversion difficile large, tandis que les Boks ont réduit le déficit à deux points peu de temps après grâce à la botte de Libbok.

L’Australienne Marika Koroibete a marqué le premier essai du test, mais elle était confortablement deuxième

Une minute plus tard, l’Afrique du Sud a eu son essai d’ouverture à travers le rythme Arendse alors qu’une attaque créée par Willie le Roux et Canan Moodie a divisé l’Australie, avant qu’une mauvaise manipulation du ballon dans les 22 ne fonctionne en fait en faveur de SA: rebondir en arrière pour les hôtes à exploiter l’espace au large.

Le co-capitaine australien Michael Hooper a forcé une pénalité pour panne au centre de Reece Hodge un effort de pénalité à peu près à mi-chemin, mais il a frappé large, et les choses ont empiré pour les visiteurs à la demi-heure quand Arendse a explosé sur la ligne de touche d’un beau Bongi Mbonambi pass pop.

Libbok s’est superbement converti pour une avance de 17-5, mais avec le meneur de jeu australien de retour Quade Cooper qui luttait pour avoir un impact sur la procédure, les Wallabies étaient fermement sur le pied arrière alors qu’ils tenaient bon sans concéder à nouveau, seulement pour un essai potentiel sur la gauche à exclure pour un appel incorrect devant le botteur par l’arbitre O’Keeffe juste avant la mi-temps.

Arendse a complété son tour du chapeau en seconde période avec une superbe finition

Un peu plus de 10 minutes après le début de la seconde période, le triplé d’Arendse était complet alors que Lukanyo Am passait après que le centre Andre Esterhuizen et Du Toit aient porté fort pour créer des mètres dans la préparation, Arendse coupant à l’intérieur pour terminer brillamment.

À la 55e minute, le résultat a été mis hors de doute alors que le talonneur australien Porecki a été pénalisé pour avoir effondré un maul roulant de Springbok près de sa propre ligne d’essai, avec un sin-bin et un essai de pénalité accordés.

Les visiteurs ont presque concédé à nouveau immédiatement lorsque l’ailier Vunivalu a craché la possession juste à l’extérieur de ses 22, avec Libbok pour un cadeau. Lors de l’examen avec le TMO, cependant, le score a été correctement exclu pour un en-avant de Du Toit dans le tacle.

Ben O’Keeffe a accordé deux essais de pénalité et des péchés lors du match contre l’Australie

D’autres points étaient à venir lorsque Vunivalu a refusé à Arendse un quatrième essai potentiel, giflant le ballon dans un acte de jeu déloyal clair, l’aile étant également condamnée.

Les choses étaient alors trop faciles pour Du Toit et co pour marquer un sixième essai, car l’imposante ligne arrière n’avait qu’à choisir et atterrir sur la ligne d’essai avec les Wallabies étirés, ressemblant de plus en plus à une faible résistance.

Pieter-Steph du Toit a marqué le sixième essai sud-africain du concours

Gordon et Koroibete ont combiné pour une longueur du score sur le terrain avec l’horloge dans le rouge, mais cela a laissé le résultat final non moins unilatéral, avec Jones et co beaucoup à méditer après un affichage décevant.

Calendrier et résultats du championnat de rugby 2023

Tour 1 : Afrique du Sud 43-12 Australie – samedi 8 juillet

Round 1: Argentine vs Nouvelle-Zélande – Samedi 8 juillet – 20h10, Sky Sports Action (GMT)

Round 2: Nouvelle-Zélande vs Afrique du Sud – Samedi 15 juillet – 8h05, Sky Sports Action (GMT)

Tour 2 : Australie vs Argentine – Samedi 15 juillet – 10h45, Sky Sports Action (GMT)