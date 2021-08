African Bitter Leaf peut aider les patients diabétiques à réduire leur glycémie

Il n’y a pas de recherche qualifiée pour le prouver, mais les gens prétendent qu’ils en ont bénéficié et ne jurent maintenant que par cela. On dit que les feuilles de l’arbre / plante à feuilles amères africaines ont aidé les gens à réduire leur taux de sucre dans le sang. Gopal Tiwari, 72 ans, popularise maintenant les bienfaits des feuilles en les distribuant régulièrement aux gens dans un temple de la localité de Katra à Prayagraj. Chaque matin, Tiwari attend au temple avec ces feuilles et les donne aux fidèles qui souffrent de diabète.

« Il y a deux ans, quelqu’un m’a parlé des bienfaits des feuilles de cette plante unique et de la façon dont elle peut contrôler la glycémie. Je l’ai donné à ma femme qui avait une glycémie élevée, puis j’ai vu qu’elle en bénéficiait parce que sa glycémie commençait à baisser. J’ai plusieurs plantes chez moi et je les donne à ceux qui me le demandent », a déclaré Tiwari.

Il a dit que les feuilles réduisent la dépendance aux produits pharmaceutiques.

Le professeur Anupam Dikshit, ancien chef du département de botanique de l’Université d’Allahabad, a déclaré : « La plante a des propriétés médicinales et le nom botanique de cette plante est Vernonia amygdalina. Il appartient à la famille des soucis. Les plantes de cette famille sont herbacées (à l’exception de Vernonia amygdalina qui est le seul arbre) et seuls quelques travaux de recherche ont prouvé ses propriétés anti-diabète. »

L’expert ayurvédique Dr DK Srivastava a déclaré : « Le diabète peut être contrôlé en consommant les feuilles de cet arbre, car le patient borderline peut consommer deux feuilles le matin avant le petit-déjeuner, tandis qu’un diabète modéré peut être contrôlé en consommant deux feuilles avant chaque repas. On peut expérimenter les propriétés antidiabétiques de la plante après avoir testé les niveaux de sucre après 30 jours de consommation. »

« Comme les feuilles sont assez amères, les patients peuvent garder les feuilles dans la bouche comme des feuilles de scarabée sans les mâcher. Comme la salive réagit avec les feuilles et son jus, sous forme diluée, elle peut être avalée avec un niveau d’amertume tolérable », a suggéré le Dr Srivastava.

Les feuilles de la plante sont disponibles toute l’année et de nouvelles plantes peuvent être cultivées en coupant les tiges. En été, la plante pousse encore plus vite.

Pendant ce temps, certains de ceux qui ont pris congé de Tiwari au temple prétendent en avoir bénéficié.

« Il n’y a pas d’effets secondaires et c’est comme manger du ‘karela’ (courge amère). Je prends ces congés depuis quatre mois et il y a eu une amélioration marginale de mon état diabétique. Je prévois de le prendre régulièrement car l’Ayurveda et la médecine alternative prennent du temps », a déclaré Rakesh Pathak, un employé du gouvernement à la retraite.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici