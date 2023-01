Africains et invisibles : l’autre crise des migrants new-yorkais

Leur sort est devenu clair après que le centre de secours humanitaire mis en place sur l’île Randalls pour les immigrants en bus l’automne dernier a été laissé à moitié vide. Bon nombre des arrivées attendues, qui étaient principalement vénézuéliennes, ont été refoulées à la frontière par l’administration Biden.

Lorsque la nouvelle s’est répandue que le centre de refuge avait de la place, un certain nombre de migrants d’Afrique de l’Ouest se sont présentés. Beaucoup ont dit qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence de l’installation au début. Bien qu’eux aussi soient arrivés de la frontière sud, ils avaient pris un itinéraire différent et sont arrivés dans la ville sans préavis.

De nombreux Vénézuéliens sont arrivés à Port Authority, à Midtown, où ils ont été accueillis par des fonctionnaires et des groupes civiques. Leurs homologues africains ont tendance à arriver en avion – leurs billets sont payés par des organisations communautaires africaines – ou en bus Greyhound jusqu’à Chinatown, où ils sont sortis seuls. La plupart avaient le nom d’un seul contact : l’imam Omar.

Les voyages des migrants noirs et africains n’ont pas été moins périlleux que les itinéraires empruntés par les migrants d’autres groupes ethniques, même ceux qui ont traversé le Darién Gap. Mais selon des groupes de défense de l’immigration, les migrants noirs et africains peuvent faire face à une détention plus longue et à des montants de caution plus élevés, qui sont laissés à la discrétion des juges de l’immigration, par rapport à ce à quoi leurs homologues non noirs peuvent être confrontés. Certains migrants noirs doivent payer jusqu’à 35 000 dollars pour être libérés, selon des organisations communautaires qui les aident financièrement.

Les groupes affirment qu’à mesure que la crise des migrants s’est aggravée au cours de l’année écoulée, ils ont constaté une forte augmentation du montant que les migrants noirs ont dû payer pour la caution. On ne savait pas quelle était la cause de l’augmentation, à l’exception du nombre considérable d’entrées dans le pays.

“Les migrants noirs passent sous le radar parce que, en tant que société, nous ne prévoyons rien pour eux”, a déclaré Seydi Sarr, le fondateur sénégalais du Bureau africain de l’immigration et des affaires sociales, une petite organisation basée à Detroit qui aide les migrants à payer une caution et billets d’avion pour les villes sanctuaires. « Nous ne les voyons pas. Nous ne reconnaissons pas leur existence.