Le chef des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies a déclaré aux journalistes que le continent africain est en passe d’atteindre son objectif de vacciner au moins 70% de sa population contre le COVID-19 d’ici la fin de 2022.

