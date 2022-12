AfrAsia Bank Mauritius Open : Sami Valimaki établit le record du parcours pour prendre rapidement la tête | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du premier tour de l’Open de Maurice à Mont Choisy Le Golf.

Sami Valimaki a établi un record du parcours de 62 pour mener de deux coups après le premier tour de l’Open de Maurice.

Valimaki a pris le contrôle à Mont Choisy Le Golf, 10 birdies, dont quatre d’affilée à partir du 14e, et aucun bogey lui donnant une solide avance sur son partenaire de jeu Oliver Bekker à huit sous le par.

Après avoir presque terminé sur un aigle, Valimaki a terminé avec un birdie tapé qui a assuré un score de 10 sous la normale et le record du parcours.

Le Français Pierre Pineau est troisième à sept sous, avec le Sud-Africain AJ Ritchie un coup derrière et occupant la quatrième place.

“C’était une très belle ronde”, a déclaré Valimaki. “J’ai bien sûr vraiment bien roulé, j’en ai fait de plus longs – je ne les ai pas faits ces dernières semaines, donc c’est bien de le faire rouler.

“Oli a également joué un très bon parcours, donc nous avons apprécié la journée. J’ai l’impression d’avoir trouvé le rythme et la vitesse pour les greens et c’était la clé de la journée.

“Continuez simplement à moudre, à frapper de bons coups et à donner ces opportunités. Je frappe toujours très bien la balle, alors continuez à faire ceux-là.”

Bekker est également allé sans bogey pour son tour, quatre birdies en cinq trous à partir du 12e le gardant droit avec le leader Valimaki pour carder un 64.

Bekker est resté sur la queue de Valimaki dans des conditions difficiles

Après avoir terminé parmi les 10 premiers à l’Open d’Australie ISPS Handa il y a quelques semaines à peine, Pineau a réussi quatre oiselets consécutifs à partir du 12e pour l’aider à se diriger vers sept sous.

“C’était une bonne ronde”, a déclaré Pineau. “C’était très délicat avec le vent, un peu de pluie sur quelques trous.

“Je suis très content de la façon dont j’ai frappé mes coups de départ, rapproché mes jetons et réussi quelques coups roulés.

“A cause du vent, vous êtes sûr que vous allez manquer des greens, donc vous devez rater le bon côté et faire un birdie sur des trous faciles. Il y a cinq normales cinq, donc c’est beaucoup d’opportunités.

“Je cherche juste à me concentrer sur moi et non sur le classement, juste jouer au golf.”

Après avoir été sur la bonne voie pour un 65, un bogey au quatrième signifiait que Ritchie devait se contenter de six sous, Niklas Lemke terminant cinquième sur cinq sous après un brillant birdie-eagle sur le dernier.

Lemke a été rejoint en cinquième position par le Danois Christopher Bring et le Français Ko Jeong Weon, avec le vainqueur du championnat Alfred Dunhill de la semaine dernière, Ockie Strydom, toujours en bonne forme avec un 69 à trois sous la normale.

L’AfrAsia Bank Mauritius Open se poursuit vendredi sur Sky Sports Golf à partir de 8h30.