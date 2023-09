AFP Action soutient MacKenzie, Mercury, Barrett, Riedel et Moore dans les primaires du GOP House

« L’élection de candidats forts au Congrès est essentielle pour faire avancer de bonnes politiques qui amélioreront la vie de tous les Américains », a déclaré Nathan Nascimento, directeur de l’action de l’AFP, dans un communiqué. « AFP Action mobilise notre réseau local d’un océan à l’autre pour aider les candidats les plus forts à remporter leurs primaires de 2024 – et à remporter les élections générales. »

AFP Action ajoute à sa liste de soutien les challengers républicains de Pennsylvanie Ryan Mackenzie, du 7e district, et Rob Mercuri, du 17e, ainsi que le candidat pour la deuxième fois Tom Barrett, qui se présente dans un siège libre du Michigan actuellement détenu par le représentant. Elissa Slotkin, et Craig Riedel dans le 9e district de l’Ohio. Ces quatre sièges sont actuellement occupés par des démocrates et considérés comme des cibles prioritaires pour les républicains.

Le groupe soutient également Riley Moore dans le 2e district de Virginie occidentale, un siège républicain sûr où le vainqueur de la primaire remportera presque certainement les élections générales.

« AFP Action est fière de soutenir ces champions politiques dans leurs courses à la Chambre pour contribuer à fournir le nouveau leadership et les nouvelles idées dont notre pays a besoin pour aller de l’avant », a déclaré Nascimento.

Les Républicains s’inquiètent de la qualité des candidats l’année prochaine. Le plus grand super PAC du GOP, le Congressional Leadership Fund, a partagé un sentiment similaire dans une lettre aux donateurs le mois dernier. Le président de la CLF, Dan Conston, a écrit que les représentants démocrates de Pennsylvanie. Suzanne Sauvage et Matt Cartwright « Il n’a gagné que grâce à la traînée de Doug Mastriano », qui était le candidat du Parti républicain au poste de gouverneur et un partisan des affirmations de l’ancien président Donald Trump en matière de déni d’élection.

AFP Action dispose d’un répertoire de millions d’électeurs républicains, et Nascimento a déclaré que l’organisation avait déjà atteint 4,3 millions d’électeurs potentiels des primaires républicaines au cours de ce cycle électoral dans les États du champ de bataille. Il dispose également de ressources financières considérables, ce qui lui a permis de dépenser près de 80 millions de dollars en 2022. Jusqu’à présent ce cycle, le groupe a collecté presque autant, selon Open Secretset il dit qu’il vise à amener plus de personnes dans le processus de vote primaire du GOP.

AFP Action a également soutenu des candidats dans des élections sénatoriales clés, notamment Sam Brown dans le Nevada et Dave McCormick, qui devrait annoncer jeudi sa campagne en Pennsylvanie.

Au cours du dernier cycle de mi-mandat, Americans for Prosperity Action a déclaré que sa branche de campagne et son organisation à but non lucratif avaient frappé à 7 millions de portes et envoyé plus de 100 millions de courriers aux électeurs de tout le pays.