AFM : une maladie effrayante qui ressemble à la poliomyélite

Une affection rare et grave chez les enfants provoque une faiblesse musculaire.



C’est une maladie effrayante, non seulement pour les parents mais aussi pour les médecins : la myélite flasque aiguë (AFM) provoque une faiblesse soudaine et une perte de tonus musculaire dans les bras et les jambes, et peut entraîner des problèmes encore plus graves.

Il n’y a pas que les symptômes qui font peur. C’est aussi effrayant parce que nous ne savons pas exactement ce qui le cause. Bien que les symptômes soient similaires à ceux de la polio, les patients atteints d’AFM ont été testés négatifs pour la polio. Un coupable peut être un entérovirus appelé EV-D68. Habituellement, cela provoque des symptômes bénins tels que fièvre, écoulement nasal, toux et courbatures, mais chez un petit nombre d’enfants, cela peut conduire à l’AFM. D’autres virus tels que le virus du Nil occidental, ou une combinaison de facteurs, peuvent également déclencher l’AFM.

Ce que nous savons (et ne savons pas) sur l’AFM

Nous savons que l’AFM est plus fréquente chez les enfants et nous savons que les cas augmentent en été et en automne. Nous savons que les symptômes ressemblent à ceux causés par des virus tels que l’entérovirus, l’adénovirus ou le virus du Nil occidental, mais après cela, nous ne savons pas grand-chose. Comme nous ne suivons cette maladie que depuis 2014, nous n’en connaissons pas non plus les effets à long terme. Certains patients se rétablissent rapidement et complètement, mais pour d’autres, la faiblesse ne disparaît pas.

Symptômes de la MFA

Les symptômes de l’AFM comprendre:

faiblesse dans les bras ou les jambes, ou les deux

perte de tonus musculaire dans les bras ou les jambes, ou les deux. Cela signifie que non seulement les bras ou les jambes sont faibles, mais qu’ils semblent plus lâches ou plus souples que d’habitude.

Perte de réflexes

Dans certains cas, les symptômes peuvent également inclure faiblesse des muscles du visage, ce qui peut faire tomber le visage difficulté à bouger les yeux faiblesse des paupières, de sorte qu’elles tombent douleur dans les bras, les jambes, le cou ou le dos difficulté à parler difficulté à avaler difficulté à respirer.



Si votre enfant présente l’un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin.

Traiter l’AFM

Parce que nous ne savons pas exactement ce qui cause l’AFM, nous n’avons pas de traitement définitif. Nous soutenons les patients lorsqu’ils sont malades, en leur donnant des médicaments pour soulager leurs symptômes, ainsi que de la kinésithérapie et d’autres traitements similaires qui peuvent soulager la faiblesse, mais il n’y a aucun médicament que nous puissions donner pour guérir ou même traiter la maladie elle-même.

L’AFM et la santé publique

Depuis 2014, il y a eu environ 700 cas confirmés. Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts sur cette maladie car il n’y a pas de test clair pour cela. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) craignent que les cas n’augmentent cet automne, compte tenu des directives assouplies sur les masques et la distance. Le CDC compte sur symptômes cliniques, tests de laboratoire et IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau pour décider si une personne est atteinte d’AFM. Parce que tous les patients ne reçoivent pas ce test et parce que tous les patients ne sont pas signalés au CDC, il est probable que les chiffres soient plus élevés.

Ce que les parents doivent savoir

Comme nous ne savons pas exactement ce qui cause l’AFM, il est difficile de dire aux gens comment l’empêcher. Vous pouvez prévenir la poliomyélite en vous faisant vacciner, et tout le monde devrait être vacciné. Le virus du Nil occidental peut provoquer des symptômes similaires, et éviter les piqûres de moustiques est le meilleur moyen de prévenir cela. Le meilleur conseil que nous puissions donner maintenant pour prévenir les virus qui pourraient causer l’AFM est le plus simple : lavez-vous les mains, bien et souvent.

Malgré toutes ces choses effrayantes, il est important de se rappeler que dans l’ensemble, il s’agit d’une maladie rare – moins d’une personne sur un million en est atteinte.

